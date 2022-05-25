苗栗+1818！半數兒童可打到BNT　4成BNT留校園集中接種

▲苗栗縣確診今（25）日新增1818例。（圖／苗栗縣政府提供，下同）

記者郭玗潔／苗栗報導

今（25）日指揮中心公布全國新增8萬9352例確診個案，其中苗栗縣新增1818例，男性有851人、女性有967人。縣長徐耀昌表示，目前中央配發的兒童BNT疫苗共1萬7千劑，占苗栗縣可施打人數的51%，衛生局將疫苗6成配發至合約醫療院所、4成留校園集中接種。

衛生局長張蕊仙表示，因應5/26將實施全民適用「快篩陽性經醫師診斷即為確診」措施，苗栗4個社區PCR篩檢站規劃轉為診斷和開藥得來速站；防疫急門診也將轉型為診療確認快篩陽性為主、採檢PCR為輔，提供有症狀民眾藥物緩解症狀，及提供65歲以上及慢性病適用資格者抗病毒藥物；醫院亦仍會保留兒童就醫綠色通道。倘若醫師與病人無法合意以快篩陽性判定確診時，可以現場再執行快篩檢測或PCR檢測。

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另外，衛生局重申，確診者符合使用條件才能開立抗病毒藥物；並非所有確診者都需要服用抗病毒藥物。口服抗病毒藥物適用對象包括：65歲以上發病5天內，屬於輕度、未使用氧氣的輕症個案；至於未滿65歲者，則需要具有特別重症風險因子，如癌症、糖尿病等慢性疾病狀況，才需要開立藥物；其他不具有重症風險因子，則不需要開立，並不是每個人都適用口服抗病毒藥物，敬請民眾配合。

此外，在校園疫情方面，停課的幼兒園有26所共31班。縣長徐耀昌表示，兒童BNT疫苗已於今（25）日開打，苗栗縣5-11歲人口數為3萬3371人，5/24中央配發本縣BNT共1萬7000劑(1700瓶)佔可施打人數的51%，衛生局將疫苗6成配發至合約醫療院所、4成留校園集中接種，因家長預約踴躍，已持續向疾管署爭取多配撥小兒BNT疫苗，只要疫苗到貨立即配發各合約醫療院所開放預約施打。學童也可選擇在校園集中接種時再行施打，希望孩童能踴躍接種新冠疫苗，維護健康及提升全民防護力。