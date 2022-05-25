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重回戰場救人！退休護理師進駐防疫旅館　李芝緯：絕不後悔

▲退休後又回到花蓮慈院協助防疫旅館任務的護理師李芝緯表示，還能幫助確診病人，內心還是激動及充滿歡喜。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

退休後又回到花蓮慈院協助防疫旅館任務的護理師李芝緯表示，還能幫助確診病人，內心還是激動及充滿歡喜。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「有人像我一樣短短兩個月內，寫了兩次離職單嗎？」退休後又回到花蓮慈院協助防疫旅館任務的護理師李芝緯，在完成初期系統及流程建置任務後，五月三日卸下任務，她回想這兩週的日子，忍不住不捨的紅了眼眶。

花蓮慈濟醫院護理師李芝緯，今年3月才剛從花蓮慈濟退休，不料新冠疫情升溫，一聽說醫院缺人，她馬上重回醫院投入抗疫行列，成為花蓮縣首批進駐加強型防疫旅館的醫護人員。。

李芝緯表示，沒想到她退休後的第一份工作還是「護理師」，但是她不後悔，能發揮所長盡一分力，不只能幫助到確診的病人，還可以跟國家、社會一起防疫作戰，內心還是激動及充滿歡喜。她也呼籲，與她一樣的退休護理師，若有時間、體力的話，在這困難的時期，一起站出來協助抗疫。

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▲退休後又回到花蓮慈院協助防疫旅館任務的護理師李芝緯表示，還能幫助確診病人，內心還是激動及充滿歡喜。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

李芝緯表示，在防疫旅館裡透過電話關懷、問診，聽到病人高興的心情，都讓她非常有成就感。
李芝緯也說，這兩種成就感很不一樣！在醫院裡，能見到病人，還能隨時透過醫療資訊系統看病人的症狀，但在防疫旅館裡，則是要透過電話來關懷、問診後，得判斷住民是否用視訊看診即可，還是得馬上送醫院、或是安撫等，後期醫療資訊系統，在資訊室協助下也建置完成，能即時查看病人病歷，大大的幫助了團隊，讓住民得到更適切的治療；在團隊的協助下住民順利解隔離返家，即使見不上面，但透過電話，聽到病人高興的心情，都讓她非常有成就感。

護理部主任鍾惠君感恩的說，還好有芝緯回來幫忙，解決團隊人力的燃眉之急，很感恩她在初期時將防疫旅館的照護流程都建立起來，讓後續來接替這個任務的同仁，不只在執行面上可以更順暢也能更安心，也希望花蓮加油，早日恢復到平安、健康的生活。

花蓮慈濟醫院自四月十八日起承擔花蓮縣加強型防疫旅館，截至五月一日，一共服務超過一千人次，解隔離及轉居家人數為一百多人。
 

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