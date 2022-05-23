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被疫情剝奪2年！護理師見「戰友接連倒下」淚：誰為我們惋惜？

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▲一名護理師訴說2年多來的心聲。（圖／翻攝自匿名公社）

文／林依榕／今周刊

台灣面臨嚴峻疫情，第一線醫護人員背負極大壓力，一名護理師5/20深夜感嘆自疫情爆發至今，為了避免感染而被剝奪的時間及假日，「有多少人為我們感到惋惜？」看到戰友們一個個倒下，長官及單位間還在獵巫、撻伐，永無止盡的訓誡及支援，「實在是為大家感到不值」。

「Covid前前後後也2歲了，在這2年期間沒有確診的我們，除了每天被長官打小報告沒有保持1.5公尺的距離，大概也只剩下永無止盡的支援及訓誡。」該名護理師在臉書「匿名公社」發文吐露抗疫2年來的心情，如今2年後的今天身邊的戰友們因確診陸續倒下，連自己的家人要執行治療也無法如期執行治療，實在讓人感慨。

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她表示，疫情其間辛苦的不只是醫療人員，警衛、往生室、清潔消毒人員，他們都被遺忘在火辣辣的疫情消息中，警衛每天都要站在門口控管著每天進出醫院的人，不管他們是否無理、是否大叫著要投訴，他們頂著防疫破口的壓力及家屬抓狂的控訴，夾在中間動彈不得的過了2年多。

最近，眼見身邊的好幾個戰友陸續確診，卻也在單位及長官間出現了獵巫行動，讓該名護理師替同仁感到不值，「我們堅守了2年，大家都認為是理所當然，當我們穿著隔離衣熱得滿身大汗卻仍然確診的時候，從上到下卻是一陣陣的撻伐及獵巫」。

她痛心反問，這2年間的支援、防疫行為、避免感染被剝奪的假日、節慶，沒烤到的肉、沒回家的父親節，有多少人為醫療相關人員感到惋惜？

「我不想毫無作為，如同我的戰友們一個個倒下，伸手卻抓不到我的樣子，好無助、好遺憾，這種求助無門的感覺好可怕，好希望自己能做點什麼…」

PO文一出引起不少網友力挺，「這種無助感我了解，但真的不要往心裡去，你盡力了」、「面臨比民眾不知幾倍壓力的你們，真的真的超勇敢」、「真的辛苦了，妳們在那麼高壓高風險的環境下，怎麼可能很難避免確診？希望大家真的能多些體諒呀」、「妳們才是被道德綁架的受害者...辛苦了」、「我朋友快瘋了，他們都在講為什麼不乾脆放推放快一點，說這樣慢慢放陣痛期拉很長，對他們來講真的很累，撐兩年了」。

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