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「提高護病比」引反彈！陳時中下午與護理師公會溝通座談

▲▼衛福部次長石崇良。（圖／記者許展溢攝）

▲衛福部次長石崇良。（資料照／記者許展溢攝）

文／中央社

指揮中心提高專責病房護病比引發護理人員反彈。衛生福利部次長石崇良今天受訪表示，指揮中心指揮官陳時中下午將與護理師公會全聯會座談溝通，尋求保障病人安全並兼顧護理人員權益，開會內容沒有設限。

本土疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心近日發函縣市衛生局，將專責病房護病從1：5，調整為醫學中心1：9、區域醫院1：12、地區醫院1：15，引發台灣護師醫療產業工會抗議，直言「不把護理師當人」，不排除號召護理師上街抗議。

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所謂「護病比」就是每名護理人員照顧的病患人數。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天排審醫療事故預防及爭議處理法草案，石崇良在會前接受媒體訪問。

媒體指出指揮中心提高護病比引發護理師反彈，詢問如何因應。

石崇良表示，走向「與病毒共存」是生活逐漸回歸常態，因應醫療需求，政府放寬收治COVID-19病人不限於專責病房，也能回到專科病房的隔離病房處理，因此護病比需要彈性調整，適當照顧病人也能彈性運用人力。

石崇良表示，陳時中下午將與中華民國護理師公會全國聯合會座談溝通，尋求保障病人安全並兼顧護理人員權益。他也說，開會沒有設限，大家提出問題後共同討論。

媒體追問，陳時中與護理師公會全國聯合會開會是否會發採訪通知。石崇良說，如果下午談話後，若有重要事項一定會宣布。

兒童染疫重症近來引發關注。石崇良表示，這波疫情中兒童染疫率約占20%，重症比例沒特別增高，但有幾例併發腦炎的病程較快，未來將從兩方面著手，一是加開兒童專責ICU，擴增到近80床；二是由前衛福部長林奏延籌組專家小組，研究罹患腦炎個案的基因定序。

石崇良也說，一般家長容易因個案恐慌，衛福部將積極製作教材宣導。

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