被發燒3歲女兒嘔吐噴到…父大鬧急診！護理師吞淚：反擊不了什麼

▲耕莘醫院女護理師遭言語恐嚇，儘管體諒家屬心情不提告，但仍委屈淚崩。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市一名年約42歲的爸爸，22日凌晨2點帶著發燒的3歲女兒跑去新店耕莘醫院急診室，等待看診時女童嘔吐在爸爸身上，爸爸竟對急診室所有醫護人員遷怒咆哮，護理師委屈含淚關心女童狀況，事後表示，「醫療人員很可悲，獨自承受這些壓力及謾罵以後，卻反擊不了什麼。」

護理師在IG上PO文表示，一名爸爸帶著女兒衝來醫院說小孩發燒，當時她正在檢傷一位快篩陽性的病人，請爸爸旁邊稍等，過了約10-15秒的時間，小孩在爸爸身上吐了，爸爸便開始斷了理智線出言謾罵所有人，「我小孩吐了你們不用負責任的嗎？你們到底在幹嘛！這是你們的小孩你們還會叫我等嗎！我要打電話叫人來！醫生呢！！你們都不用處理的嗎！」

護理師還說，後來小孩的媽媽出現，把小孩抱到旁邊還勸這位爸爸，但爸爸不理會，開始變本加厲的謾罵。「我已經被那位父親的謾罵聲嚇到手在抖，心跳很快，邊幫小孩檢傷，詢問小孩基本資料什麼的，隨後醫生便接手看診。但事情還沒完。」

▲女童爸爸凌晨大鬧耕莘醫院急診室，令所有醫護人員感到心累。（圖／記者陳雕文翻攝）

小孩已經醫生看完了正在開藥，爸爸仍在急診大門口出言謾罵及咆哮，直到警衛看不下去報警，這位爸爸才躲到旁邊沒有再多說話，後來警方到了，他便站到前面跟警察說，「是我啦！剛剛沒有怎麼了，只是小孩生病我比較緊張一點而已，沒有什麼爭執啦！」就這樣，這位爸爸一句道歉都沒有就離開了。

護理師說，「疫情，我們在第一線扛著，儘管我們努力做好自己的本分，仍會被謾罵，罵完了他們一句對不起都沒有，就這樣離開，留下這些爛情緒讓我們獨自受傷著…醫療人員很可悲，獨自承受這些壓力及謾罵以後，卻反擊不了什麼」。

耕莘醫院回應，遭恐嚇護理師事後心生畏懼，但體諒家屬不安心情不予以提告；院長林恒毅則表示，對於這次的醫療事件非常的遺憾，能體諒家屬心急的心情，但是對於恐嚇醫護行政同仁的言語醫療暴力，醫院無法容忍。誠懇呼籲民眾，目前急診量能吃緊，醫護行政同仁在高壓的環境下，仍然重視每一位病人的生命安全，希望民眾重視急診檢傷分級制度，與醫療專業決策。