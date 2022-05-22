50歲女護理師8千萬擇偶　退休醫霸氣獻聲：我的家產就有這麼多

▲專業媒人婆遇到女護理師開出擇偶條件8000萬。（圖／黃淑晴提供）

記者翁伊森／嘉義報導

主業主持人及演員經紀的媒人婆黃淑晴，日前接獲自稱貌美身材好還帶點可愛的50歲護理師，希望幫忙媒介對象，並開出條件「現金、有價證券和不動產要8000萬元以上」，黃隨後將條件轉發臉書，引發網友熱烈討論，幾天下來不僅打來希望他幫子女介紹的家長電話不少，有意願跟女護理師認識的則有經黃確認過濾後，兩人合乎條件，當中一位則是國外回來家住北部的退休醫生。

黃淑晴表示，女生來訊表示50歲，是護理師，沒有結婚、無子女，生活單純，貌美、可愛有氣質，身高164公分體重55公斤，身材好，對象不限離婚喪偶，要有錢人，開公司，或者嫁國外、或有錢人退休皆可。

女護理師強調，自己可照顧對方身體健康，一輩子貼身特別護理師（行情一個月30萬），陪同國內外洽商、旅遊，至於對方條件，必需現金、有價證券加不動產要8000萬以上，以備2人到終老衣食無虞。

黃淑晴說，接下來就是讓女護理師和這二位男士約會，而二位男士其中一名是美國返台的退休黃姓醫師，喪偶所以想要再找個具醫護背景的對象。至於女方開出的擇偶條件8千萬，這名退休醫生接受媒體電訪表示，他就是有這樣的條件，「沒有嚇一跳，這個沒什麼」，所以對於對方開出的條件他也沒有太驚訝，但在疫情影響之下，未來再安排時間。

黃淑晴表示，但說真的，自己也很訝異的是竟然真的找到這麼優秀的男人，而且是2位符合條件的，現在就靜候他們之間（低調）的自由發展了。

黃淑晴指出，在這幾天電話轟炸下，有許多父母親著急為孩子們找對象，當中不乏職業是醫生或是護理師，而且女性比例高過於男生，經濟條件也都相當不錯。