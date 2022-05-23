驗孕見2條線！男友怕爆「禁慾3年」　她崩潰：忍不住了

▲原PO和男友上床後，意外出現「2條線」。（示意圖／記者黃克翔攝）



記者朱祖儀／綜合報導

情侶交往期間，難免都會想要有些親密行為。不過近日一名女網友抱怨，和男友親熱的慾望都還沒被滿足，對方卻突然說要禁慾3年。原來是因為前陣子她的生理期晚來半個月，男友擔心2人沒辦法撫養小孩，也希望能夠保護她的身體，才會做出這個決定，讓她聽了很崩潰，直說「忍不住了！」

原PO在「Dcard」發文表示，男友都會特別記她的生理期時間，前陣子對方突然拿了一支驗孕棒給她，並說她的大姨媽已經晚來了半個月，要她驗一下是否懷孕了。她表示，自己經期時間本來就很亂，所以原先沒有意識到這個問題，但看到男友焦慮的眼神，只好驗孕看看。

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▲男友說要禁慾3年，讓原PO直呼「受不了」。（示意圖／免費圖庫pixabay）

但沒想到原PO一驗，竟然真的出現「2條線」，他們急忙衝到醫院檢查，才發現是因為她有服用抗憂鬱藥物，所以結果不準。不過經此一事，男友就下定決心要禁慾3年，即使她說可以採取其他的避孕措施，男友也都不同意，認為還是有風險，希望等到有能力撫養小孩後才放心愛愛。她也透露，目前對方已經忍了4個月，完全都沒有破戒，但她卻有些難受，直說「我已經要忍不住了啦！」

不少網友看到PO文後，紛紛留言表示「這是一個好男人，妳要好好把握」、「你男友為了妳寧願忍耐不愛愛3年，又怕你身體受傷害不要你吃事前藥，這種男人要去哪裡找」、「他是想保護你的，這種人才是你該珍惜的，至於那方面，你們就好好溝通，找到雙方都適合的方法」，也有人建議「可以試著讓他了解事前藥的好處～把優點、缺點都讓他了解，或是戴避孕環也是一個好方法」、「事前藥不是都缺點，也有優點的，可以查查看，目前我是用事前避孕都沒事」。