揚言把女友裸照、性愛片PO網　變態前任「唬爛變恐嚇」...下場曝

▲高雄孫姓男子分手後恐嚇女友要把裸照上傳成人網站。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名孫姓男子前年和女友交往後，女友不但傳裸照給他，還曾一起拍性愛片，兩人去年2月底分手後，孫男竟傳LINE給女友恐嚇說「擔心影片外流你看這個網站吧」、「全球最大台灣最多人看的」，女友嚇壞報警，孫男到案後雖辯稱手上沒有相片和影片，只是單純想嚇嚇女友，但法院審理後仍依恐嚇罪判他拘役40天。

判決指出，孫男和女友從2020年6月開始交往，交往沒多久，女友就拍下裸露胸部的照片及影片傳給孫男欣賞，2020年底時，兩人還在孫男宿舍拍下性愛影片，不過影片事後被女友刪除，也沒有傳給孫男。

去年2月底，兩人分手後，孫男竟傳LINE給女友恐嚇「明天早上妳家門口看電桿」、「我會做到妳最好晚上顧在妳家門口」、「擔心影片外流你看這個網站吧」、「全球最大台灣最多人看的」、「免費成人視頻」，女友擔心自己的私密影片和相片外流，甚至被上傳成人網站，於是報警求助。

警方在偵訊時，孫男坦承有傳訊息，但辯稱自己手上根本沒有保留女友的裸照或影片，他會傳這些訊息，主要是女友和他還有債務問題，女友欠錢不還，他只是想把女友欠錢的訊息貼在電線桿公告周知，貼性愛網站的網址也只是情侶間吵架講氣話，女友心裡知道他是隨便講講而已，不會感到害怕，但仍被依恐嚇罪嫌送辦。

法院審理時，法官認為孫男恐嚇要把某訊息貼在電線桿後，數分鐘內又接連傳送內含色情網址的警告文字，讓女友聯想到自己裸露照片或影片可能會被散布，屬「惡害通知」，因此依恐嚇罪判拘40天，得易科罰金，全案可上訴。