　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

揚言把女友裸照、性愛片PO網　變態前任「唬爛變恐嚇」...下場曝

▲桃園市王姓男子佯稱是女性內衣推銷員，向女大生騙填問券，隨後又騙自拍裸內衣、裸照照片給他，王竟以此脅迫需發生性行為，否則將散布影片，共有3名女子受害。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

▲高雄孫姓男子分手後恐嚇女友要把裸照上傳成人網站。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名孫姓男子前年和女友交往後，女友不但傳裸照給他，還曾一起拍性愛片，兩人去年2月底分手後，孫男竟傳LINE給女友恐嚇說「擔心影片外流你看這個網站吧」、「全球最大台灣最多人看的」，女友嚇壞報警，孫男到案後雖辯稱手上沒有相片和影片，只是單純想嚇嚇女友，但法院審理後仍依恐嚇罪判他拘役40天。

判決指出，孫男和女友從2020年6月開始交往，交往沒多久，女友就拍下裸露胸部的照片及影片傳給孫男欣賞，2020年底時，兩人還在孫男宿舍拍下性愛影片，不過影片事後被女友刪除，也沒有傳給孫男。

去年2月底，兩人分手後，孫男竟傳LINE給女友恐嚇「明天早上妳家門口看電桿」、「我會做到妳最好晚上顧在妳家門口」、「擔心影片外流你看這個網站吧」、「全球最大台灣最多人看的」、「免費成人視頻」，女友擔心自己的私密影片和相片外流，甚至被上傳成人網站，於是報警求助。

警方在偵訊時，孫男坦承有傳訊息，但辯稱自己手上根本沒有保留女友的裸照或影片，他會傳這些訊息，主要是女友和他還有債務問題，女友欠錢不還，他只是想把女友欠錢的訊息貼在電線桿公告周知，貼性愛網站的網址也只是情侶間吵架講氣話，女友心裡知道他是隨便講講而已，不會感到害怕，但仍被依恐嚇罪嫌送辦。

法院審理時，法官認為孫男恐嚇要把某訊息貼在電線桿後，數分鐘內又接連傳送內含色情網址的警告文字，讓女友聯想到自己裸露照片或影片可能會被散布，屬「惡害通知」，因此依恐嚇罪判拘40天，得易科罰金，全案可上訴。

►限時1天！Her森森全站 LINE POINTS最高回饋10%，單品回饋上限200！

►花蓮瑞穗天合酒店住宿券來了！暑假玩一波不用加價

ET快訊
下週復課還是提早放假？　柯文哲：週四宣布
快訊／雲林6歲童現猛爆性腦炎症狀　腎衰竭緊急插管洗腎
20萬天線寶寶「男童一靠摧毀」媽媽斥詐騙！律師挺家長討回賠償
快訊／6歲男童確診重症！出現癲癇、休克　急送加護病房未脫險
柯文哲曝台灣解封關鍵：1個半月內「可能感染的人都感染完」
快訊／幫北京公司挖角台灣工程師　負責人遭搜索
快訊／15縣市大雨特報！　北台灣入夜防豪雨
「1縣市暴增」超越台北市！全台確診地圖曝　台中累計破10萬
快訊／今本土增8萬2363例！　各縣市分佈曝
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

最美風景！女騎士車禍倒地不起　民眾幫擋車、撐傘、搧風

台南86道華麗迴轉！黑車「巴庫」開走畫面曝..後方駕駛全傻眼

吃醋討拍被抓包！辯不知他已婚　「我這小三」成鐵證...這下慘了

「東方貴公子」台南燒胎畫圈圈　警方出手...囂張駕駛下場出爐

輕微骨折堅持要住院！他揮拳嗆「我爸和王永慶同鄉」判刑3個月

淫警備份鑰匙「只穿內褲」闖宿舍　硬上女工友不成...和解換免囚

揚言把女友裸照、性愛片PO網　變態前任「唬爛變恐嚇」...下場曝

紙雕師刺死超商店員！先施苦肉計再用「修復式司法」　家屬怒了

暴力夫恐嚇「毀容斷腳筋」　人妻慘遭軟禁10天痛毆硬上

快訊／幫北京「兆易創新」挖角記憶體工程師　在台負責人遭搜索

高爾宣認愛芮德！深夜約會遭狗仔跟車　「挺身護愛敲窗」：緊張到發抖

超虔誠信徒美國「虛擬進香」　跟著白沙屯媽祖衝進朝天宮

大叔穿紅內褲跳熱舞!　妖豔拉裙擺臀店員笑瘋

貧民窟孩童齊熱舞超嗨　NGO創舞團助非洲孤兒

媽祖突後退讓大車先行　緊貼車旁避喪...感動信徒

王心凌公開《愛你》練舞室　阿Sa太會吃...上台前縮肚子XD

半夜路邊違停遭警盤查！　前科男嗆「沒人權」引論戰

高三生騎電動自行車買午餐　竟擦撞特斯拉...沮喪坐路邊

橘貓腳上鮮紅嚇壞媽！　肉球印露餡還頂嘴出拳

虎斑貓開飛機「認錯同臉太陽神」乾等半小時...媽笑：站錯位子了

最美風景！女騎士車禍倒地不起　民眾幫擋車、撐傘、搧風

台南86道華麗迴轉！黑車「巴庫」開走畫面曝..後方駕駛全傻眼

吃醋討拍被抓包！辯不知他已婚　「我這小三」成鐵證...這下慘了

「東方貴公子」台南燒胎畫圈圈　警方出手...囂張駕駛下場出爐

輕微骨折堅持要住院！他揮拳嗆「我爸和王永慶同鄉」判刑3個月

淫警備份鑰匙「只穿內褲」闖宿舍　硬上女工友不成...和解換免囚

揚言把女友裸照、性愛片PO網　變態前任「唬爛變恐嚇」...下場曝

紙雕師刺死超商店員！先施苦肉計再用「修復式司法」　家屬怒了

暴力夫恐嚇「毀容斷腳筋」　人妻慘遭軟禁10天痛毆硬上

快訊／幫北京「兆易創新」挖角記憶體工程師　在台負責人遭搜索

用歌詞警告拜登　陸外交部：朋友來了有好酒「豺狼來了有獵槍」

新冠確診康復後恐現腦霧後遺症　營養師：地中海飲食可預防緩解

曬妻「3胞胎巨肚照」！新手爸曝「2大震撼」　網驚：太猛了

最美風景！女騎士車禍倒地不起　民眾幫擋車、撐傘、搧風

苗可麗搭計程車「司機剛動眼睛手術」！　下車堅持多付款：謝謝你

台南86道華麗迴轉！黑車「巴庫」開走畫面曝..後方駕駛全傻眼

新光人壽防疫險日賠約20萬！　產壽險壓力大不同

買牛排烤鴨都送龍蝦！五星飯店外帶優惠限定7天　港點餐盒5折

金門新增104例！分屬8家庭、8工作職場群聚

學校廁所遇到猛獸！　9歲童近距離被美洲獅狂吼：心臟差點停止

社會熱門新聞

2度性侵女直播主　無恥Gino勁宥下場出爐

闆娘確診還在賣早餐　台中60年老店慘了

演戲被當真　廖老大不忍了怒告

獨／網美「丟魚擲筊」被肉搜！　身分曝光出面道歉

兆豐銀OL遇愛情詐騙　2個月盜ATM千萬

遭恐怖情人開車輾過！女軍人多處骨折恐癱瘓

見確診孤獨死+中重症不敢赴醫　消防猛男悲嘆人生

台中男開BMW自撞　上救護車才說：確診居隔中

女遊客看花火節　突心臟不適亡

廖老大怒告「關鍵字」曝　3網友列首波名單

超胸理財專員報名AV女優徵選　網友暴動了

癡愛人妻卻遭騙光積蓄！押她到深山恐嚇砍頭

即／休旅車撞進雞肉飯店　疑為閃避機車釀禍1人受傷

帽T殺手欠賭債為600萬行凶　盼共犯一起受罰

更多熱門

相關新聞

暴力夫恐嚇「毀容斷腳筋」　人妻慘痛毆硬上

暴力夫恐嚇「毀容斷腳筋」　人妻慘痛毆硬上

婚姻如恐怖片真實上演！北市人夫與妻子談離婚，並商討女兒監護權，期間人夫不滿妻要遠赴南部工作，竟出言恐嚇：「不要再去上班，那些人只是想上你，不然我會給你毀容、斷你腳筋」並持酒杯手掐脖子妻，更脫去內褲強行連結得逞。士林地院審結，依傷害罪處有期徒刑3月；又犯強制性交罪，處有期徒刑3年6月。

男友為工作分手　正妹和他老闆交往報復

男友為工作分手　正妹和他老闆交往報復

演戲被當真　廖老大不忍了怒告

演戲被當真　廖老大不忍了怒告

苗栗恐怖男夜襲　持掃刀怒砸前女友車

苗栗恐怖男夜襲　持掃刀怒砸前女友車

正要上車　女在爸面前突然被前男友爆頭

正要上車　女在爸面前突然被前男友爆頭

關鍵字：

裸照性愛片分手恐嚇前女友成人網站

讀者迴響

熱門新聞

2度性侵女直播主　無恥Gino勁宥下場出爐

陳文茜血氧剩85又血尿！「活得太累」求死：我想走了

兒撞毀20萬天線寶寶！媽死亡之瞪悲劇照瘋傳

20萬天線寶寶「男童靠就倒」　監視器曝！媽媽控店家詐騙

小孩康復回學校！「一張注音紙條」讓媽心碎了

可米小子「3年內2人離世」！他消失17年變身手搖飲CEO

凱特摩絲將為強尼戴普作證

獨／確診還賣早餐　闆娘：沒有！真的很無辜

闆娘確診還在賣早餐　台中60年老店慘了

演戲被當真　廖老大不忍了怒告

快訊／今暴增42死！本土+8萬2363例、另增72境外

陳時中接班人就是他！　接任衛福部長呼聲高

6童亡、5有腦炎「病程超快」　醫提1方法救命

可米小子隊長改行當牙醫　許君豪情牽洋妞放閃

獨／網美「丟魚擲筊」被肉搜！　身分曝光出面道歉

更多

最夯影音

更多
高爾宣認愛芮德！深夜約會遭狗仔跟車　「挺身護愛敲窗」：緊張到發抖

高爾宣認愛芮德！深夜約會遭狗仔跟車　「挺身護愛敲窗」：緊張到發抖
超虔誠信徒美國「虛擬進香」　跟著白沙屯媽祖衝進朝天宮

超虔誠信徒美國「虛擬進香」　跟著白沙屯媽祖衝進朝天宮

大叔穿紅內褲跳熱舞!　妖豔拉裙擺臀店員笑瘋

大叔穿紅內褲跳熱舞!　妖豔拉裙擺臀店員笑瘋

貧民窟孩童齊熱舞超嗨　NGO創舞團助非洲孤兒

貧民窟孩童齊熱舞超嗨　NGO創舞團助非洲孤兒

媽祖突後退讓大車先行　緊貼車旁避喪...感動信徒

媽祖突後退讓大車先行　緊貼車旁避喪...感動信徒

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面