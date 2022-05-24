廖老大怒告「關鍵字」曝！3網友嗆慶記、垃圾、斂財　列首波名單

▲兒子親自到派出所報案，廖老大提告名單曝光「這3網友慘了」。（圖／廖老大團隊提供）



記者游瓊華／台中報導

台灣賽車教父「廖老大」在臉書上擁有33萬名粉絲，草根性十足吸引眾多網友歡迎。日前廖老大在直播中表示女兒廖芸交男朋友，直言自己身為人父，看到女兒交男朋友真的很想搥下去，還用誇張口吻「敢睡我女？腿給你敲斷！」，竟引酸民留言「早晚吃慶記」，讓他怒提告，上午委由兒子廖洋前往派出所，並點名3名網友提告。

廖老大團隊指出，廖老大為人父護女心切，只是廖老大用戲劇性方式來表達霸氣老爸保護愛女的直播，竟被部分媒體斷章取義，加上網友惡意留言攻擊，因此點名3名網友。

▲兒子親自到派出所報案，廖老大提告名單曝光「這3網友慘了」。（圖／廖老大團隊提供，下同）



這三人包括宋姓、龔姓、以及黃姓網友，其中龔姓網友在留言下貼上報導留言「垃圾！」黃姓網友在爆廢公社公開版留言廖老大開設飲料店是斂財，而宋姓網友留言「早晚吃慶記」等，要提告此三人涉公然侮辱、恐嚇罪。

廖老大23日也在臉書上發文指出，針對媒體報導他「衝現場堵人嗆斷腿」等不實報導，將對相關媒體及酸民提告，並點名部分媒體嚴禁使用他臉書上所有肖像與直播內容，如有使用必然提告到底。