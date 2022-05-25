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固砲懷孕了！45歲大叔求助Dcard：該結婚嗎　網傻眼酸爆

▲桃園市林姓人夫與林姓女子婚外情，林姓人夫上傳「明天要跟你瘋狂愛愛」等鹹濕對話給林女，人妻查獲怒向小三求償250萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）攝）

▲有些人會去找砲友解決生理需求。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

現代社會風氣開放，有些人即使不是男女朋友也能發生關係，但在沒有愛情的基礎下，你願意踏入婚姻嗎？一名網友透露，他有一個固定砲友，最近對方懷孕了且想要生下來，考慮到年紀因素想接受要求，但2人之間沒有感情，讓他不知是否該共組家庭。

原PO在「Dcard」發文表示，他目前已經45歲，女方則是38歲，2人是固定砲友，最近對方懷孕了，考量到年紀因素，砲友擔心之後年紀更大可能會無法生育，因此想要將這個孩子生下來。

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▲懷孕,孕婦（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲原PO不知該不該和懷孕砲友共組家庭。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

原PO透露，已經和女方確認過小孩是他的，所以沒有被戴綠帽的疑慮。不過猶豫的是，雖然2人經濟穩定且都有車有房，加上年紀問題不能再繼續任性。可是他和砲友沒有感情基礎，因此不確定是否該共組家庭，才會發文求助網友的看法。

不少人看到後，紛紛傻眼表示「看你想不想生啊，也有生了不結婚的模式，都可以講好吧」、「小孩無法選擇要不要出生，大人可以選擇要不要生，如果沒辦法肩負相應的責任還是再想想吧」、「不是，你一個45歲的人不能做決定，跑來低卡這個基礎2x歲的地方問意見？」「請不要生，你們聽起來就不適合當父母，不要造成未來的社會問題」、「45歲還來發這種文章，我看你不要生好了」。

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