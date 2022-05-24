流理台上2度性侵女直播主　無恥Gino勁宥「看到就想要」下場出爐

▲網紅「Gino勁宥」涉性侵女直播主，強拉到廚房2度在在流理台上逞慾。（圖／翻攝自Gino勁宥）

記者黃哲民／台北報導

本名莊凱博的網紅「Gino勁宥」於前年酒後，涉於工作室內性侵一位女直播主，被害人為求團隊和諧，願意隱忍，不料隔天跟莊男私下商談，竟又遭莊男扛到流理台上再度性侵得逞，憤而驗傷提告，莊男堅稱彼此合意性交，女方怒批莊男「感覺你一點罪惡感都沒有」，一審依2個強制性交罪合併判處莊男4年10月徒刑，高院二審今駁回莊男上訴，維持一審判決，可上訴。

莊男以「Gino勁宥」之名經營YouTube頻道，曾擁約17萬人訂閱，目前已無新作。本案發生於前年（2020年）5月17日凌晨3點多，莊男前一晚在位於新北市三重區的工作室內，和本案被害人在內共6位同事喝完酒各自休息，莊男等其他人離開，敲被害人房門騙她走出房間，強拉她到廚房抱上流理台性侵得逞。

女方雖奮力反抗，大呼「你不是我男朋友，不要這樣碰我」等語，但她身材嬌小，身高只有153公分，不敵身高180幾公分的莊男力氣大，事後女方顧及彼此都是公眾人物，為了團隊和諧打算私了，以免事情鬧開被家人知道，隔天（18日）晚間9點多在工作室跟莊男單獨商談，不料竟又遭他拖到廚房扛上流理台性侵得逞。

女方憤而驗傷提告，表示工作室廚房平人沒人用，當時沒有鍋碗瓢盆可以拿來打莊男，她徒手推阻莊男說「不要」，當時也沒其他人可幫忙，第一次發生後，她只要求莊男為「酒後亂性」道歉，沒想到又發生第二次，莊男竟還宣稱「忍不住，沒辦法」、「看到妳就忍不住想要性交」，令她非常受傷。

女方難過表示，事發前很少跟莊男私訊，事發後，莊男會一直主動來聊天，她以為自己承受的住，不想鬧僵工作室氣氛，後來察覺同事們還是受到影響，她自責害到同事，所以努力跟莊男維持和平的感覺，只能怪自己個性太好。

莊男到案一概推稱合意性交，但證人證稱，被害人與莊男平常很少見面互動，法官查出雙方在事發前的臉書訊息，女方對於莊男的試探，僅回應「我們明明很少接觸」、「這麼少接觸怎可能喜歡」、「一個月講不到一句話」等語，且女方事發後，均立刻告訴女同事與男友，但因考量名聲而猶豫是否提告。

法官審酌女方第一次受辱，就傳訊息責備莊男「真的很過分」、「下次不行再這樣了」、「感覺你一點罪惡感都沒有」等語，認定她所言屬實，一審將莊男所犯2個強制性交罪，各判刑3年6月與3年10月，合併應執行4年10月徒刑，高院二審今駁回莊男上訴，還可上訴。

莊男本件性侵醜聞爆發後，另有2位女模出面指控曾遭莊男輕薄，引發網路熱議，本案也有另一位女子提告指稱2018年8月間，在同一間工作室內遭莊男用手指侵犯，是本案女直播主鼓勵她揭發，避免再有人受害，但一審認為欠缺證據，此部分判莊男無罪。