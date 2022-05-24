假日幫男友擺攤！OL睡著「被準婆婆狂酸」不忍了　結局超療癒

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友多年前和男友遠距戀愛，她會趁假日下高雄約會，甚至無償到男友的攤位幫忙，原以為兩人會步入婚姻，但準婆婆的一言一行讓她退卻了，最後決定和平分手；時隔2年，當初對她百般嫌棄的準婆婆竟主動聯絡，而結局也讓網友看得超過癮，直呼「人生聰明一次，好命一輩子。」

女網友在「靠北婆婆2.0」娓娓道來，和前男友是在網路上相識，她在台北，對方則在高雄，「交往大概1年後，說好結婚我會去高雄，本以為是另外買一間房子出來住，沒想到準婆婆在我們交往第二年的時候，直接買了透天，說以後住一起，但兩老生活習慣真的很糟，地板永遠不擦，碗永遠是油的，連櫃子裡的東西也是打開就會掉出來的那種。」

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由於男友在菜市場擺攤，她假日去時都會無償幫忙，但平常要上班的她，有幾次真的很累，加上這一站就是從早上6點到下午2點，所以她偶爾也會協調，只待在旁邊陪伴，不想幫忙，而對方也答應了，畢竟這是他的工作，「但準婆婆看到我坐在那邊睡覺，就直接當著我的面說為什麼在睡覺，說我吃不了苦，假日幫忙個兩天也不行嗎？」

她接著怒道，「好不容易熬到他結束，下午或晚上總要約會吧？不然我搭車去高雄是要幹嘛？看電影、吃個飯，還要說花他兒子的錢，欸，我在菜市場忙一早上，拿你錢了嗎？他請我看個電影是怎麼了？」

不只如此，當男友體貼她，主動提出睡衣留在那，他會洗好，這樣就不用每次大包小包了，準婆婆竟然也有話說，質問「為什麼要幫妳洗衣服，自己的衣服自己洗。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

原po直言，因為準婆婆種種行為，她便不想嫁去高雄，儘管中間男友求了婚，她當下也有答應，但冷靜後還是拒絕了，並和平分手，「畢竟一輩子要跟他媽媽相處，我做不到，過兩年多吧，他交女朋友了，對方大他10來歲，大概也40了，這個女生因年紀關係，並不打算結婚跟生小孩。」

這時，準婆婆竟主動聯絡，她不禁吐槽，「老女人各種關心，詢問我結婚沒？說他兒子還是比較愛我，我長得比現在這個女生漂亮，各種讚美，但很抱歉，我現在過得很幸福。」

最後，她也提到，距分手已經過去5年多，「我現在也已經結婚，孩子這個月就要生了，老公跟婆家都對我很好，老女人就繼續後悔沒孫子抱吧！」

對此，網友紛紛回應，「五年前做了明智的決定」、「愛情真的只是一時的，生活過日才是永久，懂得止損，快刀斬亂麻，明智的訣擇」、「失去了，才來珍惜，太晚了」、「還好當初頭腦清楚」、「人間少見清醒」、「勵志文！讚」、「天啊，太棒了妳，差點誤入深淵」。

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