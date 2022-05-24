　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

假日幫男友擺攤！OL睡著「被準婆婆狂酸」不忍了　結局超療癒

▲▼第一果菜市場,北農。（圖／記者潘永鴻攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友多年前和男友遠距戀愛，她會趁假日下高雄約會，甚至無償到男友的攤位幫忙，原以為兩人會步入婚姻，但準婆婆的一言一行讓她退卻了，最後決定和平分手；時隔2年，當初對她百般嫌棄的準婆婆竟主動聯絡，而結局也讓網友看得超過癮，直呼「人生聰明一次，好命一輩子。」

女網友在「靠北婆婆2.0」娓娓道來，和前男友是在網路上相識，她在台北，對方則在高雄，「交往大概1年後，說好結婚我會去高雄，本以為是另外買一間房子出來住，沒想到準婆婆在我們交往第二年的時候，直接買了透天，說以後住一起，但兩老生活習慣真的很糟，地板永遠不擦，碗永遠是油的，連櫃子裡的東西也是打開就會掉出來的那種。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於男友在菜市場擺攤，她假日去時都會無償幫忙，但平常要上班的她，有幾次真的很累，加上這一站就是從早上6點到下午2點，所以她偶爾也會協調，只待在旁邊陪伴，不想幫忙，而對方也答應了，畢竟這是他的工作，「但準婆婆看到我坐在那邊睡覺，就直接當著我的面說為什麼在睡覺，說我吃不了苦，假日幫忙個兩天也不行嗎？」

她接著怒道，「好不容易熬到他結束，下午或晚上總要約會吧？不然我搭車去高雄是要幹嘛？看電影、吃個飯，還要說花他兒子的錢，欸，我在菜市場忙一早上，拿你錢了嗎？他請我看個電影是怎麼了？」

不只如此，當男友體貼她，主動提出睡衣留在那，他會洗好，這樣就不用每次大包小包了，準婆婆竟然也有話說，質問「為什麼要幫妳洗衣服，自己的衣服自己洗。」

▲▼婆媳,婆婆,媳婦,婆家。（圖／CFP）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

原po直言，因為準婆婆種種行為，她便不想嫁去高雄，儘管中間男友求了婚，她當下也有答應，但冷靜後還是拒絕了，並和平分手，「畢竟一輩子要跟他媽媽相處，我做不到，過兩年多吧，他交女朋友了，對方大他10來歲，大概也40了，這個女生因年紀關係，並不打算結婚跟生小孩。」

這時，準婆婆竟主動聯絡，她不禁吐槽，「老女人各種關心，詢問我結婚沒？說他兒子還是比較愛我，我長得比現在這個女生漂亮，各種讚美，但很抱歉，我現在過得很幸福。」

最後，她也提到，距分手已經過去5年多，「我現在也已經結婚，孩子這個月就要生了，老公跟婆家都對我很好，老女人就繼續後悔沒孫子抱吧！」

對此，網友紛紛回應，「五年前做了明智的決定」、「愛情真的只是一時的，生活過日才是永久，懂得止損，快刀斬亂麻，明智的訣擇」、「失去了，才來珍惜，太晚了」、「還好當初頭腦清楚」、「人間少見清醒」、「勵志文！讚」、「天啊，太棒了妳，差點誤入深淵」。

►殺到快對折！日本直送「北海道鍋物組」　花咲蟹、根昆布高湯超鮮甜
►我就懶阿！6款「餐廳級調理包」水煮5分鐘開吃　再送晶華牛肉麵
►晶華酒店「剝皮辣椒雞麵」殺破對折！3步驟端出五星料理　婆媽讚爆
►烏魚黃金絲醬「吃得到烏魚子」　拌飯拌麵超涮嘴！整組限時殺對折

►限時1天！Her森森全站 LINE POINTS最高回饋10%，單品回饋上限200！

►花蓮瑞穗天合酒店住宿券來了！暑假玩一波不用加價

ET快訊
兒童重症5人腦炎死亡！一圖秒懂「恐怖症狀」　最快發病2天就離
桃園男睡午覺叫不醒送醫急救亡　死後採檢PCR陽性確診
婦掛號「只想拿清冠一號」　中醫師問出4症狀：去急診！
曬妻「3胞胎巨肚照」！新手爸曝2大震撼　網驚：太猛了
限定2天！星巴克飲品不限品項「買一送一」
防疫險「保費收入」已吐光！收21.19億元　賠付25.82億
快訊／黃珊珊向蔡英文反映2件事　宣布北市將啟動「紓困計畫」
男童毀20萬天線寶寶大逆轉！業者「改口認錯」：賠款全退還家長
今晚雨最大！北台灣等2區迎豪雨　氣象局示警「明早上班防大雨」
快訊／今本土增8萬2363例！　各縣市分佈曝
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台中累計破10萬！2長者死亡「沒打疫苗」　新增15中重症...9插管

兒童重症5人腦炎死亡！一圖秒懂「恐怖症狀」　最快發病2天就離世

蘇揆善意回應來了！　台鐵端午停駛危機露曙光

全台唯一「城隍毛線廟」大稻埕亮相！台北霞海城隍文化節登場

新店碧潭堰突出現「密密麻麻」毛蟹大軍　專家：水質超讚！

竹南鎮公所霸氣發4千元教育獎助金　國中小再加碼送2千教育券

假日幫男友擺攤！OL睡著「被準婆婆狂酸」不忍了　結局超療癒

她和老公買生前契約！婆婆怒罵「惡毒媳婦」：咒我兒子

婚宴後大吵分手！女神20年後「提告討名份」　律師抓關鍵5字

台中+8989！9.3萬兒童BNT首批到貨　5／26醫療院所先開打

高爾宣認愛芮德！深夜約會遭狗仔跟車　「挺身護愛敲窗」：緊張到發抖

超虔誠信徒美國「虛擬進香」　跟著白沙屯媽祖衝進朝天宮

貧民窟孩童齊熱舞超嗨　NGO創舞團助非洲孤兒

大叔穿紅內褲跳熱舞!　妖豔拉裙擺臀店員笑瘋

媽祖突後退讓大車先行　緊貼車旁避喪...感動信徒

王心凌公開《愛你》練舞室　阿Sa太會吃...上台前縮肚子XD

半夜路邊違停遭警盤查！　前科男嗆「沒人權」引論戰

高三生騎電動自行車買午餐　竟擦撞特斯拉...沮喪坐路邊

橘貓腳上鮮紅嚇壞媽！　肉球印露餡還頂嘴出拳

虎斑貓開飛機「認錯同臉太陽神」乾等半小時...媽笑：站錯位子了

台中累計破10萬！2長者死亡「沒打疫苗」　新增15中重症...9插管

兒童重症5人腦炎死亡！一圖秒懂「恐怖症狀」　最快發病2天就離世

蘇揆善意回應來了！　台鐵端午停駛危機露曙光

全台唯一「城隍毛線廟」大稻埕亮相！台北霞海城隍文化節登場

新店碧潭堰突出現「密密麻麻」毛蟹大軍　專家：水質超讚！

竹南鎮公所霸氣發4千元教育獎助金　國中小再加碼送2千教育券

假日幫男友擺攤！OL睡著「被準婆婆狂酸」不忍了　結局超療癒

她和老公買生前契約！婆婆怒罵「惡毒媳婦」：咒我兒子

婚宴後大吵分手！女神20年後「提告討名份」　律師抓關鍵5字

台中+8989！9.3萬兒童BNT首批到貨　5／26醫療院所先開打

邱志偉稱與高嘉瑜保持君子之交　「去年我支持她勇敢向暴力說不」

後發先至的電能跑旅　BMW iX xDrive40試駕體驗

台中累計破10萬！2長者死亡「沒打疫苗」　新增15中重症...9插管

陳冠宇本周先當牛棚　曾總談慘遭富邦橫掃

防疫保單理賠眉角多　產險公會指引出爐！

長榮3兄弟同框畫面首度曝光！張國明發聲明：已申請變更公司負責人

兒童重症5人腦炎死亡！一圖秒懂「恐怖症狀」　最快發病2天就離世

快訊／桃園男睡午覺叫不醒送醫急救亡　死後採檢PCR陽性確診

柴犬散步發現「灰白色毛球」倒草叢　停路邊不肯回家：爸媽快救牠

革命性「癌症病毒」展開人體實驗　能有效縮小肺部、卵巢腫瘤

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

生活熱門新聞

小孩康復回學校！「一張注音紙條」讓媽心碎了

獨／確診還賣早餐　闆娘：沒有！真的很無辜

快訊／今暴增42死！本土+8萬2363例、另增72境外

陳時中接班人就是他！　接任衛福部長呼聲高

6童亡、5有腦炎「病程超快」　醫提1方法救命

照規定0+7去上班！他第二天「快篩2條線」悲劇了

一堆確診！你有聚餐卻都快篩陰　醫揭原因

12星座智商排行！「最笨3人組」狂被騙還不知

白沙屯媽祖衝民宅原因曝！卡大門1分鐘

驗孕見2條線　男友怕爆：禁慾3年

確診醫院隔離「吃飯配遺體」　他獨自伴屍2.5小時

今本土增8萬2363例！　各縣市分佈曝

「1縣市暴增」超越台北市！全台確診地圖曝

睡同張床！老婆確診「他仍陰性」：我沒打過疫苗

更多熱門

相關新聞

揚言把裸照性愛片PO網　變態男下場曝

揚言把裸照性愛片PO網　變態男下場曝

高雄一名孫姓男子前年和女友交往後，女友不但傳裸照給他，還曾一起拍性愛片，兩人去年2月底分手後，孫男竟傳LINE給女友恐嚇說「擔心影片外流你看這個網站吧」、「全球最大台灣最多人看的」，女友嚇壞報警，孫男到案後雖辯稱手上沒有相片和影片，只是單純想嚇嚇女友，但法院審理後仍依恐嚇罪判他拘役40天。

男友為工作分手　正妹和他老闆交往報復

男友為工作分手　正妹和他老闆交往報復

廖老大怒告「關鍵字」曝　3網友列首波名單

廖老大怒告「關鍵字」曝　3網友列首波名單

演戲被當真　廖老大不忍了怒告

演戲被當真　廖老大不忍了怒告

苗栗恐怖男夜襲　持掃刀怒砸前女友車

苗栗恐怖男夜襲　持掃刀怒砸前女友車

關鍵字：

準婆婆男友分手擺攤遠距戀愛放生靠北婆婆

讀者迴響

熱門新聞

2度性侵女直播主　無恥Gino勁宥下場出爐

陳文茜血氧剩85又血尿！「活得太累」求死：我想走了

兒撞毀20萬天線寶寶！媽死亡之瞪悲劇照瘋傳

20萬天線寶寶「男童靠就倒」　監視器曝！媽媽控店家詐騙

小孩康復回學校！「一張注音紙條」讓媽心碎了

可米小子「3年內2人離世」！他消失17年變身手搖飲CEO

凱特摩絲將為強尼戴普作證

演戲被當真　廖老大不忍了怒告

獨／確診還賣早餐　闆娘：沒有！真的很無辜

闆娘確診還在賣早餐　台中60年老店慘了

快訊／今暴增42死！本土+8萬2363例、另增72境外

陳時中接班人就是他！　接任衛福部長呼聲高

6童亡、5有腦炎「病程超快」　醫提1方法救命

照規定0+7去上班！他第二天「快篩2條線」悲劇了

獨／網美「丟魚擲筊」被肉搜！　身分曝光出面道歉

更多

最夯影音

更多
高爾宣認愛芮德！深夜約會遭狗仔跟車　「挺身護愛敲窗」：緊張到發抖

高爾宣認愛芮德！深夜約會遭狗仔跟車　「挺身護愛敲窗」：緊張到發抖
超虔誠信徒美國「虛擬進香」　跟著白沙屯媽祖衝進朝天宮

超虔誠信徒美國「虛擬進香」　跟著白沙屯媽祖衝進朝天宮

貧民窟孩童齊熱舞超嗨　NGO創舞團助非洲孤兒

貧民窟孩童齊熱舞超嗨　NGO創舞團助非洲孤兒

大叔穿紅內褲跳熱舞!　妖豔拉裙擺臀店員笑瘋

大叔穿紅內褲跳熱舞!　妖豔拉裙擺臀店員笑瘋

媽祖突後退讓大車先行　緊貼車旁避喪...感動信徒

媽祖突後退讓大車先行　緊貼車旁避喪...感動信徒

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面