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助民眾找對職涯方向　勞動部雲嘉南分署出書第二彈

▲勞動部雲嘉南分署今年持續推出「精彩職涯‧堅持MY WAY」書冊第二彈，希望引發讀者共鳴，助民眾翻轉職涯。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲勞動部雲嘉南分署今年持續推出「精彩職涯‧堅持MY WAY」書冊第二彈，希望引發讀者共鳴，助民眾翻轉職涯。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

勞動部雲嘉南分署去年推出「精彩職涯‧堅持MY WAY」書冊創刊號深獲好評，今年接人氣於日前再推出第二彈，此期書中收錄14則分署輔導成功的個案故事，希望引發讀者共鳴，進而運用職業訓練、就業服務、技能檢定或創業輔導等相關資源，助民眾找對方向，翻轉職涯。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，每年在分署都會有令人感動的故事值得分享，這亦是同仁感動服務的日常，希望透過這些真實的生命故事呈現，轉化為正向陪伴的力量，帶給民眾多一些激勵與感動。

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本期「2022精彩職涯‧堅持MY WAY」書冊紀錄了二度就業婦女參與職訓後的職涯改變、身障者靠皮雕手藝創作翻轉人生、事業單位善用中高齡者以及職務再設計讓工作生產更順利、堅持到底永不放棄的技能選手夢想實現之路、從不被人看好到日賣千杯飲料的女性創業等14則故事，篇篇精彩。

▲勞動部雲嘉南分署今年持續推出「精彩職涯‧堅持MY WAY」書冊第二彈，希望引發讀者共鳴，助民眾翻轉職涯。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「人生不自我設限，就有無限可能」，劉邦棟鼓勵目前仍在徬徨中或找不到方向的民眾，千萬不要對人生失去信心，在閱讀這本文集後，可想想收穫之前努力耕耘的道理，一步一腳印去完成，而方向的擬定，如何規劃，可善用政府各項職訓、就服及其他政策資源來完成，詳情可上分署官網或洽轄內台南、永康、新營、嘉義、朴子、斗六與虎尾等7個就業中心幫忙。

因應民眾不同的閱讀習慣，「2022精彩職涯‧堅持MY WAY」書冊除紙本外，也有電子書版本，電子書網址為https://reurl.cc/XjqA47，或可上分署官網-政府公開資訊欄位下載書冊電子檔，歡迎有興趣的民眾閱覽、分享。

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