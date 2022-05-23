勞動部「青年就業旗艦計畫」　助他成為機械工程師

▲動部推動「青年就業旗艦計畫」以鼓勵企業提供青年在職訓練的機會，並透過職場導師實務帶領，協助青年儘速成為企業所需人才。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「職場新手免驚慌、青艦計畫來助攻」，為提高企業僱用青年的意願，勞動部推動「青年就業旗艦計畫」以鼓勵企業提供青年在職訓練的機會，並透過職場導師實務帶領，協助青年儘速成為企業所需人才。

現年28歲的陳朝陽透過青艦計畫「先僱用、後訓練」模式，再加上職場導師的帶領，歷經3個月的工作崗位訓練，如今已能獨當一面，持續在科技領域深耕發展。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟表示，為協助職場新人快速且有系統地適應職場環境，並熟悉工作內容盡速提升職能，青艦計畫透過「工作崗位訓練」職場做中學的訓練方式，由資深員工教導青年熟悉職務，除協助青年快速累積職能穩定就業外，也幫助雇主儲備產業生力軍，凡企業進用15-29歲青年，每人每月補助1.2萬元、最長補助9個月。

「有職場導師的領導，讓我邊做邊學快速上手」，陳朝陽說現職工作主要為設計雷射面板修補機，但因實務操作與學校所教原理有落差，以致無法套用執行，還好透過許慈宏職場導師詳細地解說機台架構與功能，並教導如何利用系統性數值統計分析，以及機構設備模組化實測練習，歷經3個月的訓練已能獨立作業，更有效地將過往所學應用在工作上。

東捷科技股份有限公司表示，「青年就業旗艦計畫」讓公司具系統化地培訓青年，更肯定該計畫的訓練模式，公司可依各職務所需，規劃最適切的培訓內容，再由職場導師帶領新人逐步學習，短期內不僅快速上手成為職場即戰力，更讓青年找到工作歸屬感提升留任率，5年來已陸續培育了53名青年，順利儲備公司所需人才。

劉邦棟進一步補充，勞動部雲嘉南分署2022年度「青年就業旗艦計畫」已有逾400家企業提供超過3300個工作機會，產業面向多元包括光電業、批發零售業、住宿餐飲業及醫療保健業等，本年度執行計畫迄今，已協助718名青年成為企業即戰力；歡迎有用人需求的企業洽詢專線06-6985945轉1307，同時也鼓勵待業或想轉職的青年朋友至https://ttms.etraining.gov.tw/eYVTR/YR002網站報名參訓。