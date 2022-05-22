　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

4少拍熱舞片傳抖音...大叔說不雅遭比中指！亂鬥一場他背部中刀

記者張君豪／台北報導

▲北投復興公園經傳少年持刀刺傷民眾事件。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北投復興公園經傳少年持刀刺傷民眾事件。（圖／記者張君豪翻攝）

5月21日下午16時許台北市北投區復興公園有4名少年正拍攝跳舞影片打算上傳抖音，當時公園內一位蔡姓民眾（40歲）正在公園內帶著小孩散心，他看到其中一隊少年的動作相當親暱、貼身磨蹭，直覺動作不雅、會影響公園內其他幼童故出言制止，未料蔡民好心提醒竟換來對方比中指回應，蔡男當場抓狂，雙方爆發肢體衝突。

▲北投復興公園經傳少年持刀刺傷民眾事件。（圖／記者張君豪翻攝）

雙方肢體衝突過程中，一名少年遭蔡姓民眾壓倒在石椅無法掙脫，在旁的少年為幫助同伴，持自身攜帶的折疊刀刺向蔡民背後兩刀，兩刀均刺入上背部，蔡男血流如注倒地，跳舞少年則逃離現場，警方獲報後到場協助蔡姓被害人就醫，被害人送醫後並無大礙。

北投警分局光明派出所獲報後，立即趕赴現場，除通報救護傷患外，並將在場少年及相關人等全數帶所偵辦釐清案情，由於雙方均堅持提告，警方偵詢後將蔡嫌依妨害自由、妨害名譽、傷害罪移送士林地檢署偵辦，另依少年事件處理法移送少年法庭審理。
▲北投復興公園經傳少年持刀刺傷民眾事件。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北投復興公園經傳少年持刀刺傷民眾事件，警方查扣作案刀械。（圖／記者張君豪翻攝）

動刀少年被逮後向警方喊冤，認為他們僅是在公園拍熱舞影片打算上傳抖音平台與網友互動，未料卻遭蔡男挑釁、雙方才會爆發肢體衝突，加上有同伴被壓倒在椅子上，一時情急才會掏刀刺對方。警方調查發現，摺疊刀是涉案少年自行上網購買，呼籲血氣方剛的青少年遇有糾紛應理性處置，平日在外應注意自身安全，避免惹禍上身，對於不法暴力行為，警方定會依法究辦。

【相關新聞】

台大博士生校內被撞重傷！目擊者還原現場　肇事女駕駛身分曝

►KTV上廁所撞出火氣！12人惡戰慘吞辣椒水　酒醒竟變「同學會」

停車場繳費機被當ATM！他瑞士刀代替提款卡　連撬6次下場慘了

▲北投復興公園經傳少年持刀刺傷民眾事件。（圖／記者張君豪翻攝）

 

►久坐不腰痠就靠它！美姿調整椅銷售超過300萬個，不買嗎？

ET快訊
下週全民適用「快篩陽=確診」　篩檢站轉型「醫師診斷開藥」
會考落幕！估上建中34.6分、北一女33.8分　公立高中17
背小三臭名23年！　吳綺莉開轟成龍
快篩實名制85%藥局沒賣完　全台完售率最高的縣市是這！
使用郭台銘「唾液機」快篩陽　柯文哲：去醫院PCR「僅花5分鐘
陳時中坦言「疫情處於高原期」　推估最快7月底降溫
快訊／陳時中：「快篩陽=確診」下週開放全民適用
10歲男童發燒就診隔日「併發腦炎」　加護病房使用瑞德西韋治療
快訊／增53死！　今增7萬9441例
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

史上最慢速車禍！台中19歲正妹酒駕　滑行飄過路口連撞2機車

板橋男公園隨機傷5人！被壓制頭破血流　警員竟遭公審：執法過當

4少拍熱舞片傳抖音...大叔說不雅遭比中指！亂鬥一場他背部中刀

在台北轉運站打翻水害人摔倒骨折　作業員判刑3月還要賠21萬

吊嘎男當街揮菜刀狂奔砍人　警扯衣+噴辣椒水制伏

50歲女護理師8千萬擇偶　退休醫霸氣獻聲：我的家產就有這麼多

快訊／北市雙載機車闖紅燈！遭客運猛撞　「騎士爆血噴飛」1死1傷

高雄噁男怕染疫不敢買春　書局「下體頂撞」2女臀部下場慘

台中轎車撞路旁小貨車翻覆　駕駛「倒頭栽」淡定滑手機

疫情升溫臉書賣快篩約面交　熱心民眾釣魚報警！29歲男慘了

嚴母教跑滾輪牠遭甩出！小倉鼠委屈被叼回：繼續

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

媽祖大轎停靠路口狂轉圈！　聽鳴笛聲...才知是讓救護車

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

體驗超大室內滑索場！　2小時700韓國美女玩翻

萌柴想上廁所急按服務鈴　發出「4字咒語」紗門秒開

大叔穿紅內褲跳熱舞!　妖豔拉裙擺臀店員笑瘋

李立群上海關2個月「開喝拌麵醬」 宣布將退休：解封後就回台

工作人員雙腳幫轉泳圈　獨特玩法滑水道更刺激

柴柴用標準台語問候早安　仰頭大喊：姐姐謀郎愛！

史上最慢速車禍！台中19歲正妹酒駕　滑行飄過路口連撞2機車

板橋男公園隨機傷5人！被壓制頭破血流　警員竟遭公審：執法過當

4少拍熱舞片傳抖音...大叔說不雅遭比中指！亂鬥一場他背部中刀

在台北轉運站打翻水害人摔倒骨折　作業員判刑3月還要賠21萬

吊嘎男當街揮菜刀狂奔砍人　警扯衣+噴辣椒水制伏

50歲女護理師8千萬擇偶　退休醫霸氣獻聲：我的家產就有這麼多

快訊／北市雙載機車闖紅燈！遭客運猛撞　「騎士爆血噴飛」1死1傷

高雄噁男怕染疫不敢買春　書局「下體頂撞」2女臀部下場慘

台中轎車撞路旁小貨車翻覆　駕駛「倒頭栽」淡定滑手機

疫情升溫臉書賣快篩約面交　熱心民眾釣魚報警！29歲男慘了

王心凌爆衝熱搜冠軍　賢慧畫面曝光獲封「洗碗天后」

林更新甜稱譚松韻「像貓一樣」　曝私下互動零距離

畫家爸被踢館！畢卡索貓用酒「描出自畫像」　帥氣轉身驚呆網

葉竹軒「害羞的打者」但這兩場太猛　曾豪駒：要好好注意了

超前部署！侯友宜列5大防疫政策　「這些都是新北首創」

醫院看病竟遭性侵！14歲少女被「強拉進產房」硬上　逼拍性愛片

竹縣+2328　尖石、五峰、關西居民快篩陽納通訊診療範圍

史上最慢速車禍！台中19歲正妹酒駕　滑行飄過路口連撞2機車

快訊／柯文哲快篩陽　侯友宜暖喊：一起並肩作戰

動容！白沙屯媽祖停轎賜福2輪椅病童　「小比」雙手合十母眼眶紅

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

社會熱門新聞

醫師娘激戰183業務！　初見面就開房下場曝光

台中妹遭性侵全裸爬出廁所　一、二審判無罪

飲料店被查！廖老大飆罵台中衛生局　鄭照新怒了

女秘書車震前衛生局長！　綠帽夫偷錄音下場慘

即／雙載機車闖紅燈遭撞　「騎士爆血噴飛」1死1傷

她昏睡「下體一陣涼」！　驚醒告男友性侵

50歲護理師8千萬擇偶　退休醫霸氣獻聲

誇張畫面曝！大媽逛展場竟賞女工讀生1巴掌

小三嗆正宮「謝謝妳老公借我用」慘遭逆襲

20歲女跟遶境倒地　失去呼吸心跳送醫

毒鴛鴦「看守所結婚」　她剛假釋馬上提離婚

興大畢聯前會長捲款：款項已交廠商

散播新冠疫苗會害死人影片　新北男慘了

101歲嬤醫院「脫逃」　步行4小時倒民宅前

更多熱門

相關新聞

醉男遭刺走1km亡　「致命死因」母求償敗訴

醉男遭刺走1km亡　「致命死因」母求償敗訴

林姓男子去年3月4日晚間走到一間檳榔攤討酒喝，1名李姓男子因不滿林男吵鬧吆喝而發生口角，持破酒瓶刺傷林左手臂內側，林受傷後沿路滴血走了近1公里，才被路過民眾發現倒臥血泊中，失血過多送醫不治。林母對傷人的李男求償191萬餘元，但法醫驗屍後發現主要死因為中毒性休克，法院因此判林母敗訴。

即／高雄大寮民宅大火　1男1女受困陽台

即／高雄大寮民宅大火　1男1女受困陽台

7旬翁在火場失蹤看護超緊張　好心鄰居伸援手

7旬翁在火場失蹤看護超緊張　好心鄰居伸援手

母親節買不到披薩！高雄男大鬧拿坡里

母親節買不到披薩！高雄男大鬧拿坡里

屏東市復興公園遭亂扔菸蒂　即日起加強取締

屏東市復興公園遭亂扔菸蒂　即日起加強取締

關鍵字：

非行少年掏刀刺傷民眾北投區復興公園

讀者迴響

熱門新聞

醫師娘激戰183業務！　初見面就開房下場曝光

一堆確診！你有聚餐卻都快篩陰　醫揭原因

英國男收留22歲烏克蘭正妹難民　拋10年妻女私奔

《全明星4》報名量爆炸！徐展元親邀「背景超狂」5大咖遭拒

台中妹遭性侵全裸爬出廁所　一、二審判無罪

顏佑庭「申請留職」淚灑《營業中》

住婆家「人妻存到150萬買房」　她見老公存款崩潰

合作拍片卻提早上線…大胃王路路「怒鎖他IG」惹議道歉

快訊／喉嚨不舒服！柯文哲快篩陽

白沙屯媽「粉紅超跑」三進三退禮　朝天宮萬人夾道

飲料店被查！廖老大飆罵台中衛生局　鄭照新怒了

Netflix酸買不到快篩遭灌爆　醫：罰300萬

快訊／國中會考五科「解答＋考題」看這裡

遠距女友劈腿　工程師冷靜布局報復

不用有房產！廖老大「女婿唯一條件曝光」

更多

最夯影音

更多
嚴母教跑滾輪牠遭甩出！小倉鼠委屈被叼回：繼續

嚴母教跑滾輪牠遭甩出！小倉鼠委屈被叼回：繼續
原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

媽祖大轎停靠路口狂轉圈！　聽鳴笛聲...才知是讓救護車

媽祖大轎停靠路口狂轉圈！　聽鳴笛聲...才知是讓救護車

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

體驗超大室內滑索場！　2小時700韓國美女玩翻

體驗超大室內滑索場！　2小時700韓國美女玩翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面