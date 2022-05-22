4少拍熱舞片傳抖音...大叔說不雅遭比中指！亂鬥一場他背部中刀

記者張君豪／台北報導

▲北投復興公園經傳少年持刀刺傷民眾事件。（圖／記者張君豪翻攝）

5月21日下午16時許台北市北投區復興公園有4名少年正拍攝跳舞影片打算上傳抖音，當時公園內一位蔡姓民眾（40歲）正在公園內帶著小孩散心，他看到其中一隊少年的動作相當親暱、貼身磨蹭，直覺動作不雅、會影響公園內其他幼童故出言制止，未料蔡民好心提醒竟換來對方比中指回應，蔡男當場抓狂，雙方爆發肢體衝突。

雙方肢體衝突過程中，一名少年遭蔡姓民眾壓倒在石椅無法掙脫，在旁的少年為幫助同伴，持自身攜帶的折疊刀刺向蔡民背後兩刀，兩刀均刺入上背部，蔡男血流如注倒地，跳舞少年則逃離現場，警方獲報後到場協助蔡姓被害人就醫，被害人送醫後並無大礙。

北投警分局光明派出所獲報後，立即趕赴現場，除通報救護傷患外，並將在場少年及相關人等全數帶所偵辦釐清案情，由於雙方均堅持提告，警方偵詢後將蔡嫌依妨害自由、妨害名譽、傷害罪移送士林地檢署偵辦，另依少年事件處理法移送少年法庭審理。



▲北投復興公園經傳少年持刀刺傷民眾事件，警方查扣作案刀械。（圖／記者張君豪翻攝）

動刀少年被逮後向警方喊冤，認為他們僅是在公園拍熱舞影片打算上傳抖音平台與網友互動，未料卻遭蔡男挑釁、雙方才會爆發肢體衝突，加上有同伴被壓倒在椅子上，一時情急才會掏刀刺對方。警方調查發現，摺疊刀是涉案少年自行上網購買，呼籲血氣方剛的青少年遇有糾紛應理性處置，平日在外應注意自身安全，避免惹禍上身，對於不法暴力行為，警方定會依法究辦。

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