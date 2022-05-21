居隔單一直收不到「怎麼請假？」　5QA有答案！解隔快篩陽可上班

▲因確診人數大增，導致衛生單位系統塞車，許多確診或居家隔離者遲遲收不到隔離單。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者張乃文／整理報導

國內確診人數增加，居家隔離數量也隨之上升，基層行政人力也負荷過重，不少民眾遲遲收不到居家隔離單，導致後續工作請假問題不斷。對此，勞動部也說明最新處置方式，「可在請假期結束後30日內補提。」另外，確診者也可用健保快易通APP或數位證明請假。《ETtoday新聞雲》整理QA教你怎麼維護自己的權益。

Q1：我是確診者卻沒收到隔離通知書，怎麼請假？

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A：請假時如還沒收到隔離通知書，可先以健保快易通APP或數位新冠病毒健康證明的陽性檢測結果作為證明，這些文件如果已經可以證明勞工請假理由及日數，不一定要有隔離通知書。

Q2：但公司需求要隔離通知書佐證，我解隔後還是沒收到怎麼辦？

A：勞動部表示，如未能即時收到隔離通知書等證明文件，無法提供雇主佐證，可在所請假期結束後「30日內補提」；在此政策前的舊案，勞工可於6月19日前，再提供給雇主即可。

Q3：確診者或居家隔離者有哪些假可以請？

A：勞工本人為確診者，隔離治療照護期間可請普通傷病假；居家隔離者在居家隔離期間可請防疫隔離假，另外自主防疫期間如果仍有身體不適情況，仍可以請病假、特休或事假。

Q4：如果家裡有需要照顧的人要居檢，該怎麼請假？

A：為照顧生活不能自理之受隔離、檢疫家屬，得依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第3條第3項規定請防疫隔離假；孩童自主防疫期間，勞工可依教育部、衛生福利部及本部相關規定請防疫照顧假或家庭照顧假。

Q5：確診7天解隔離後，快篩卻還是陽性怎麼辦？

A：勞動部指出，沒有規定解隔後一定要再快篩，雇主也不能拒絕勞工返回工作崗位的要求，但如果有疑慮，勞工可以自行請病假或與雇主協商採取居家辦公。

指揮中心醫療應變組副組羅一鈞也解釋，確診個案經過7天隔離，傳染力已經大幅下降，就算外出活動也不會對其他人造成傳染風險。

勞動部補充，勞雇雙方如因請假證明事項有所爭議，也可請當地勞工行政主管機關「直轄市、縣（市）政府勞工局（處）或社會局（處）」協助處理。