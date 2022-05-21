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居隔單一直收不到「怎麼請假？」　5QA有答案！解隔快篩陽可上班

▲新冠肺炎疫情漸趨緩，台北街頭逛街民眾明顯增加。（圖／記者林敬旻攝）

▲因確診人數大增，導致衛生單位系統塞車，許多確診或居家隔離者遲遲收不到隔離單。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者張乃文／整理報導

國內確診人數增加，居家隔離數量也隨之上升，基層行政人力也負荷過重，不少民眾遲遲收不到居家隔離單，導致後續工作請假問題不斷。對此，勞動部也說明最新處置方式，「可在請假期結束後30日內補提。」另外，確診者也可用健保快易通APP或數位證明請假。《ETtoday新聞雲》整理QA教你怎麼維護自己的權益。

Q1：我是確診者卻沒收到隔離通知書，怎麼請假？

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A：請假時如還沒收到隔離通知書，可先以健保快易通APP或數位新冠病毒健康證明的陽性檢測結果作為證明，這些文件如果已經可以證明勞工請假理由及日數，不一定要有隔離通知書。

Q2：但公司需求要隔離通知書佐證，我解隔後還是沒收到怎麼辦？

A：勞動部表示，如未能即時收到隔離通知書等證明文件，無法提供雇主佐證，可在所請假期結束後「30日內補提」；在此政策前的舊案，勞工可於6月19日前，再提供給雇主即可。

Q3：確診者或居家隔離者有哪些假可以請？

A：勞工本人為確診者，隔離治療照護期間可請普通傷病假居家隔離者在居家隔離期間可請防疫隔離假，另外自主防疫期間如果仍有身體不適情況，仍可以請病假、特休或事假。

▲▼勞動部5/20說明確診者、居家隔離請假證明。（圖／勞動部提供）

▲▼勞動部5/20說明確診者、居家隔離請假證明。（圖／勞動部提供）

Q4：如果家裡有需要照顧的人要居檢，該怎麼請假？

A：為照顧生活不能自理之受隔離、檢疫家屬，得依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第3條第3項規定請防疫隔離假；孩童自主防疫期間，勞工可依教育部、衛生福利部及本部相關規定請防疫照顧假或家庭照顧假。

Q5：確診7天解隔離後，快篩卻還是陽性怎麼辦？

A：勞動部指出，沒有規定解隔後一定要再快篩，雇主也不能拒絕勞工返回工作崗位的要求，但如果有疑慮，勞工可以自行請病假或與雇主協商採取居家辦公。

指揮中心醫療應變組副組羅一鈞也解釋，確診個案經過7天隔離，傳染力已經大幅下降，就算外出活動也不會對其他人造成傳染風險。

勞動部補充，勞雇雙方如因請假證明事項有所爭議，也可請當地勞工行政主管機關「直轄市、縣（市）政府勞工局（處）或社會局（處）」協助處理。

▲▼曾確診且已康復及解除隔離治療個案, 再次接觸確診個案是否需居家隔離。（圖／指揮中心提供）

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