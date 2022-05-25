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黃偉哲關懷義消救災防疫安全　購買快篩試劑備用

▲為保障台南市義消救災防疫安全，消防局已採購快篩試劑一批，供協勤救災義消人員快篩使用，讓義消們安心。（圖／記者林悅翻攝）

▲為保障台南市義消救災防疫安全，消防局已採購快篩試劑一批，供協勤救災義消人員快篩使用，讓義消們安心。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲為表達關懷及感謝義消兄弟協助救災救護，特別交代台南市消防局採購快篩試劑提供協勤救災義消人員備用，消防局長李明峯表示，目前已採購快篩試劑一批，消人員協勤救災時，如有接觸到確診者且事後感身體不適者，皆可向各轄區消防分隊申請快篩試劑進行快篩，讓義消們安心。

消防局指出，台灣防疫階段目前已到與病毒共存之時，各地區新冠肺炎疫情每天確診人數仍高居不下，甚至在前陣子民眾更因為要購買快篩試劑而大排長龍一劑難求，在這波嚴峻疫情下，消防人員除救災勤務之外，防疫勤務亦為防疫工作之最前線，台南市義消兄弟不畏疫情傳染危險，極力協助消防局各項救災勤務。

市長黃偉哲為表達關懷及感謝之意，特別交代台南市消防局採購快篩試劑提供協勤救災義消備用，消防局長李明峯表示，為保障台南市義消救災防疫安全，已採購快篩試劑一批，供協勤救災時如有接觸到確診者且事後如感身體不適者，皆可向轄區消防分隊申請快篩試劑進行快篩，並可讓協助救災之義消安心，確認有無染疫風險，及早進行後續防疫措施，避免疫情蔓延。

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