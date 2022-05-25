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公衛專家認疫情「無法阻擋」！籲75歲↑優先快篩　沒打疫苗更需要

▲▼未施打疫苗者透過快篩確認染疫的準確度達100%。（圖／翻攝自YouTube／新冠肺炎科學防疫園地）

▲未施打疫苗者透過快篩確認染疫的準確度達100%。（圖／翻攝自YouTube／新冠肺炎科學防疫園地）

記者楊晏琳／綜合報導

疫苗保護力失效，台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙指出，台灣整體感染率已達5%，不過他也坦言，疫情趨勢仍會往上增加；呼籲高風險族群如75歲以上年長者，以及未施打疫苗族群優先使用快篩，因未施打疫苗者透過快篩確認感染的準確度幾乎為100%，早期偵測才能精準投藥，避免中重症發生。

陳秀熙今在「新冠肺炎科學防疫園地」直播中直言，台灣自然感染率往上增加趨勢「是無法阻擋的」，因此目前應著重於觀察中重症流行曲線，以及如何重症減害，而非在意高峰期。

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陳秀熙指出，75歲以上老年人口是中重症的高危險族群，因此快篩試劑應優先用在老年人口；此外，快篩試劑在不同疫苗施打的情況下，會有不同敏感度，未施打疫苗者透過快篩確認染疫的準確度接近100%，「幾乎可取代PCR」，早期發現，才有助於早期投藥，降低中重症機率。

不過陳秀熙也說，快篩精準度會隨著疫苗施打而下降，「但接種過疫苗的族群，基本上都是屬於無症狀或輕症」，因此他認為，以病毒已進入社區傳播階段而言，重點比較不必放在這，讓其自行康復即可。

陳秀熙表示，以資料來看，青少年以無症狀居多，即便漏掉，對傳播力及中重症比例的影響也不大，反倒應將重點放在75歲以上、及未施打疫苗的族群上，「早期找到高病毒量的隱性感染者，精準投藥，才是最準確的快篩做法。」

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