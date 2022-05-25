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【廣編】麥卡倫「精粹世界系列」出發紐約　與「限量威士忌」踏上城市探索感官之旅

▲▼ 麥卡倫,紐約,精萃世界,紐約,威士忌,大蘋果,城市探索。（圖／麥卡倫提供）

▲《Distil Your World : New York 精粹世界：紐約》 是精萃世界系列的第二款。

圖、文／麥卡倫提供

麥卡倫《Distil Your World精萃世界系列》以探索世界各大城市精髓為主題；暨風靡一時的《Distil Your World：London精萃世界：倫敦》，今年再度大膽創新，以世界最具創意與活力的城市—紐約為主題，發表《Distil Your World : New York精粹世界：紐約》。麥卡倫以卓越獨到的精釀技術，結合多次榮獲米其林3顆星的世界最佳餐廳 El Celler de Can Roca共同打造的這款十分獨特的單一麥芽威士忌《Distil Your World : New York 精粹世界：紐約》，它不但成功巧妙地體現紐約城市精隨，更展現麥卡倫優異的精湛工藝與非凡創新精神。

獨一無二的《Distil Your World : New York 精粹世界：紐約》，揉合了屬於紐約的香氣和風味，為反映出紐約獨有的藝術特質與特有食材，由六個完美搭配的歐洲與美國橡木桶威士忌勾兌而成，奠基於麥卡倫威士忌既有的知名特性—淡淡蘋果香調，一種特別適合詮釋「大蘋果」城市精髓的風味，並以紐約蓬勃發展的街頭美食為靈感來源，創作出以經典美式甜糖果、鬆餅、花生脆糖片、巧克力和胡桃的風味，來傳達紐約的核心特色。

《Distil Your World : New York 精粹世界：紐約》 是精萃世界系列的第二款，這款非凡的限量版單一麥芽威士忌，精準捕捉紐約這座充滿藝術、創意與想像力的活力大都會的靈魂。是麥卡倫推出又一開創性系列威士忌，快與麥卡倫一起穿越世界上最具標誌性城市之一紐約，來趟獨具特色的城市探索之旅吧！

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