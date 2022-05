【廣編】麥卡倫「精粹世界系列」出發紐約　與「限量威士忌」踏上城市探索感官之旅

▲《Distil Your World : New York 精粹世界:紐約》 是精萃世界系列的第二款。

圖、文/麥卡倫提供

麥卡倫《Distil Your World精萃世界系列》以探索世界各大城市精髓為主題;暨風靡一時的《Distil Your World:London精萃世界:倫敦》,今年再度大膽創新,以世界最具創意與活力的城市—紐約為主題,發表《Distil Your World : New York精粹世界:紐約》。麥卡倫以卓越獨到的精釀技術,結合多次榮獲米其林3顆星的世界最佳餐廳 El Celler de Can Roca共同打造的這款十分獨特的單一麥芽威士忌《Distil Your World : New York 精粹世界:紐約》,它不但成功巧妙地體現紐約城市精隨,更展現麥卡倫優異的精湛工藝與非凡創新精神。

獨一無二的《Distil Your World : New York 精粹世界:紐約》,揉合了屬於紐約的香氣和風味,為反映出紐約獨有的藝術特質與特有食材,由六個完美搭配的歐洲與美國橡木桶威士忌勾兌而成,奠基於麥卡倫威士忌既有的知名特性—淡淡蘋果香調,一種特別適合詮釋「大蘋果」城市精髓的風味,並以紐約蓬勃發展的街頭美食為靈感來源,創作出以經典美式甜糖果、鬆餅、花生脆糖片、巧克力和胡桃的風味,來傳達紐約的核心特色。

《Distil Your World : New York 精粹世界:紐約》 是精萃世界系列的第二款,這款非凡的限量版單一麥芽威士忌,精準捕捉紐約這座充滿藝術、創意與想像力的活力大都會的靈魂。是麥卡倫推出又一開創性系列威士忌,快與麥卡倫一起穿越世界上最具標誌性城市之一紐約,來趟獨具特色的城市探索之旅吧!