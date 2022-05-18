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【廣編】大摩單一麥芽威士忌　首度進駐2022台北當代藝術博覽會

《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

【廣編特輯】

大摩單一麥芽威士忌首度進駐「2022台北當代藝術博覽會」（圖／業者提供）

圖、文／大摩提供

大摩「老酒銀行」以時光積累的無盡輝煌創造了高度的藝術性與收藏性，本身就是一件璀璨不朽的藝術臻品。這次作為《台北當代藝術博覽會》首個獨家合作威士忌品牌，大摩即將於今年 5 月 20 日至 22 日首度進駐2022台北當代藝術博覽會，攜手台灣當代寫實木雕大師楊北辰跨界合作，於台北當代展期間推出《Masterpiece in the making 》主題展。

策展主題《Masterpiece in the making 》靈感來自大摩創廠近兩百年來，以老酒銀行之姿，歷經時光淬鍊的極致工藝，所成就獨一無二的珍稀雋永，結合藝術家楊北辰一向以寫實木雕體現時間感與記憶性的創作精神。在大摩展場中，也將展出藝術家楊北辰自2016年起創作主題《謄刻古籍》的三組新作「全彩」、「蒼白」與「彩色與蒼白漸層」。

主題展以時間為線索，結合美學與收藏的設計視野，打造尊榮且充滿藝術感的展位風格，逛展同時加入大摩珍稀俱樂部會員，現場即可品飲大摩15年單一麥芽威士忌乙杯。且展覽期間，每日將會舉辦藝術品酩沙龍，由藝術家楊北辰與大摩品牌大使以對談方式，分享釀酒與藝術創作對雋永傑作的卓越追求，以及藝術家與大摩相互激盪下所激迸而成的精采火花。

《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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