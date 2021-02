【廣編】麥卡倫攜手世界最佳餐廳推出「精萃世界：倫敦限定版」　限量上市

▲Distil Your World:The London Edition收藏在精心設計的禮盒,盒中以品牌經典三角形圖案呈現倫敦地圖,而紅色設計細節則取材自倫敦的紅磚。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您:喝酒不開車,開車不喝酒。



圖、文/麥卡倫提供

麥卡倫推出風味獨特的限量版單一麥芽威士忌「Distil Your World:The London Edition精萃世界:倫敦限定版」,帶領威士忌愛好者體驗世界頂尖都市的感官之旅。麥卡倫再次攜手兩度獲選為全球最佳餐廳的西班牙 El Celler de Can Roca餐廳老闆羅卡三兄弟,從各自擅長的威士忌和美食領域探索不同的文化,並汲取創作靈感。Distill Your World:The London Edition源於與長期合作夥伴探索未知倫敦的旅程,旨在透過一款獨特的單一麥芽威士忌,捕捉倫敦獨特的本質、香氣和風味,精粹其靈魂。

這款特色鮮明的威士忌呈現出包羅萬象的細節,包括柳橙焦糖、咖哩香料和伯爵茶等在麥卡倫單一麥芽威士忌中極少見的香氣,為倫敦的靈魂和特性注入生命,同時保留麥卡倫獨有的特色。麥卡倫釀酒師Steven Bremner表示:「倫敦是一座國際都市,是文化、美食、建築和藝術薈萃之地,豐富的歷史和多元的文化,結合永恆的精神和創新的本質。我們很榮幸能與羅卡三兄弟攜手進行了這段探索之旅。」

Distil Your World:The London Edition收藏在一個精心設計的禮盒,盒中以品牌經典三角形圖案呈現倫敦地圖,而紅色設計細節則取材自倫敦的紅磚。除了限量版威士忌外,盒內同時隨附一本具低調奢華質感的小書本,主要介紹這個系列的靈感來源,及豐富精采的倫敦寫真,兩者結合在一起,形塑出Steven Bremner和羅卡三兄弟所創作的倫敦風貌。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您:喝酒不開車,開車不喝酒。