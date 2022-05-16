180頁種族犯案宣言曝！　美18歲白人槍手「超市屠殺」釀10死3傷

▲甘卓恩被警方逮捕。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

紐約州水牛城一間超市14日下午爆發種族仇恨槍擊案，釀10死3傷，被害者中有11名非裔、2名白人。警方公布18歲的槍手名為甘卓恩（Payton Gendron），他先前就曾威脅要在自己的高中大開殺戒，還曾被送去接受心理治療；甘卓恩此前更發表了一篇長達180頁的種族宣言，聲稱白人正遭到有色人種取代的危機。

綜合外電報導，警方表示他們耗費好幾個小時爬梳完簡卓恩的「白人主義宣言」，長達180頁中，甘卓恩以「白人至上主義者」與「反猶者」自居，並稱「全球白人的低生育率已經形成危機，最終會讓歐洲出身的白人全面遭到有色種族和文化取代。」

宣言中詳細揭露他為犯案當天計畫的步驟，包括他會打算在當天吃什麼早餐，以及他會如何開車到水牛城，在超市外頭進行偵查，甚至是他當天會配備什麼樣的防彈衣與槍枝，而且他也預告會全程進行直播。

▲當地超市被外來的甘卓恩闖入射殺，10名社區居民慘死槍下。（圖／達志影像／美聯社）

警方認為這篇宣言揭露了嫌犯行兇的關鍵心理，隨著調查進一步深入，警方準備對甘卓恩的電腦徹底搜索一番。事實上甘卓恩2021年就曾因威脅要趁高中畢業季期間大開殺戒，因而被警方盯上，還因此被強制接受心理治療。

據了解，甘卓恩是在2020年疫情大流行期間，因為無聊開始接觸到極端思想後被極端化的，而思想的核心內容是白人即將變有色人種取代，成為弱勢族群。

甘卓恩也特別搜尋2019年3月發生在紐西蘭清真寺的槍擊屠殺案，該起慘案造成清真寺內外51人死亡，槍手塔蘭特（Brenton Harrison Tarrant）還在犯案時開啟網路直播；甘卓恩自白，他大致同意塔蘭特的觀點和動機。





▲甘卓恩犯案全程直播。（圖／路透）

甘卓恩14日犯下的槍擊案也全程在Twitch平台開啟直播，許多影片截圖都已流入推特，Twitch官方在暴力事件發生後2分鐘內把直播影片下架。

事實上甘卓恩對犯案地點的「塔普斯超市」（Tops Supermarket）做過一番研究，他說從今年1月時就開始策畫在當地犯下槍擊案，因為當地的非裔人口占比最高，而且距離他家不遠，他只要開上一段車程就能抵達。

甘卓恩當天手持突擊步槍，全副武裝先在停車場射殺3人，之後進入超市；目擊者宣稱，當時似乎聽到多達70聲槍響，另一人則稱，嫌犯當時朝正準備走進超市的女子開槍，另外一名正在把物品放上車的女性也中彈。當員警到場與嫌犯對峙時，嫌犯一度把槍口對準自己的脖子，但警方最終成功說服他棄械投降。

13名中彈的被害人中，11名為非裔、2名白人，死者中包括一名擔任超市保全的退休警察，他在案發當時與甘卓恩駁火，不幸死亡，其餘9人均為超市顧客。