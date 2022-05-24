　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

烏克蘭外長：俄羅斯小偷「竊取烏克蘭糧食」　盜賣至全世界

▲▼小麥。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭指控，俄羅斯小偷盜賣他們的糧食到世界各地。（圖／達志影像／美聯社 ）

記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯封鎖糧食大國烏克蘭的出口航線，進一步引發全球的糧食危機。對此烏克蘭外交部長還指出，俄羅斯現在正在竊取烏克蘭的糧食，盜賣至全世界，希望全世界的國家都不要購買贓物，避免成為俄羅斯罪行的幫兇。

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）在推特發文表示，俄羅斯小偷偷走烏克蘭的糧食，裝上船後穿越博斯普斯斯海峽，然後到賣到國外，呼籲所有國家保持警惕，拒絕贓物交易，避免成為俄羅斯罪行的幫兇，竊盜從來就不會給任何人帶來好運。

美國太空技術公司Maxar於19日及21日在塞瓦斯托波爾港口拍攝的衛星照可見，二艘懸掛俄國國旗的貨船「Matros Pozynich」及「Matros Koshka」停靠在看似糧食筒倉的物體旁邊，將穀物從輸送帶倒進一個敞開的筒倉內。船舶追蹤網站MarineTraffic顯示，這兩艘船，一艘航向黎巴嫩首都貝魯特，另一艘則還在黑海航行。

烏克蘭總統澤倫斯基21日表示，「國際社會必須幫助烏克蘭疏通港口，否則糧食危機將伴隨能源危機而來，將有更多國家面臨困境。俄國幾乎封鎖所有港口和透過海路出口糧食的機會，像是我們的穀物、大麥、向日葵等很多東西。」

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►限時1天！Her森森全站 LINE POINTS最高回饋10%，單品回饋上限200！

►花蓮瑞穗天合酒店住宿券來了！暑假玩一波不用加價

ET快訊
婉拒交往被直男嗆「妳彭佳慧欸！」　30歲女爆氣網笑瘋：真極品
台灣平均智商「世界第一」是真的　研究數據曝光
華視第9度出包！　「曹→曾」他疑：逆向操作衝收視
大雨夜襲15縣市！「紅爆雷雨」連轟3天　鄭明典曝熱區
蝴蝶、小鳥光顧！新北開出大樂透頭獎1億　店家直呼：不敢相信
捕捉野生張學友！　「暴瘦一圈又憔悴」網憂健康出問題
白沙屯媽祖「加速甩尾」10度駐駕輪胎廠！老闆激動發聲
最小死後確診！新北2月大女嬰「被發現傷痕」　將解剖查真正死因
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

台灣平均智商「世界第一」是真的　芬蘭研究數據台人贏過日韓

烏克蘭外長：俄羅斯小偷「竊取烏克蘭糧食」　盜賣至全世界

日媒：日美澳印擬投資印太逾「500億美元」抗中

革命性「癌症病毒」展開人體實驗　能有效縮小肺部、卵巢腫瘤

台灣英雄赴前線抗俄！持國旗高喊「來幫烏克蘭」網狂讚

南韓總統向美國國歌致敬？　尹錫悅一舉動觸怒反對黨：這是辱韓

俄外長：是否恢復與西方關係「俄國決定」　將專注俄中發展

英37萬人研究曝：每天看電視「超過1小時」　更容易患心臟病

QUAD聯合聲明「含蓄警告」中國：反對改變現狀、加劇緊張局勢

學校廁所遇到猛獸！　9歲童近距離被美洲獅狂吼：心臟差點停止

高爾宣認愛芮德！深夜約會遭狗仔跟車　「挺身護愛敲窗」：緊張到發抖

超虔誠信徒美國「虛擬進香」　跟著白沙屯媽祖衝進朝天宮

貧民窟孩童齊熱舞超嗨　NGO創舞團助非洲孤兒

大叔穿紅內褲跳熱舞!　妖豔拉裙擺臀店員笑瘋

王心凌公開《愛你》練舞室　阿Sa太會吃...上台前縮肚子XD

媽祖突後退讓大車先行　緊貼車旁避喪...感動信徒

虎斑貓開飛機「認錯同臉太陽神」乾等半小時...媽笑：站錯位子了

半夜路邊違停遭警盤查！　前科男嗆「沒人權」引論戰

橘貓腳上鮮紅嚇壞媽！　肉球印露餡還頂嘴出拳

高三生騎電動自行車買午餐　竟擦撞特斯拉...沮喪坐路邊

台灣平均智商「世界第一」是真的　芬蘭研究數據台人贏過日韓

烏克蘭外長：俄羅斯小偷「竊取烏克蘭糧食」　盜賣至全世界

日媒：日美澳印擬投資印太逾「500億美元」抗中

革命性「癌症病毒」展開人體實驗　能有效縮小肺部、卵巢腫瘤

台灣英雄赴前線抗俄！持國旗高喊「來幫烏克蘭」網狂讚

南韓總統向美國國歌致敬？　尹錫悅一舉動觸怒反對黨：這是辱韓

俄外長：是否恢復與西方關係「俄國決定」　將專注俄中發展

英37萬人研究曝：每天看電視「超過1小時」　更容易患心臟病

QUAD聯合聲明「含蓄警告」中國：反對改變現狀、加劇緊張局勢

學校廁所遇到猛獸！　9歲童近距離被美洲獅狂吼：心臟差點停止

玉山盃／新北衛冕軍聯隊出征　3雄拚選秀前最後舞台　

小6女遭同學爸「3度性侵」！她在宿舍內血崩產子：很不幸也很丟人

李眉蓁想把清冠一號留給長輩　陳其邁：這是處方藥不是養生茶

醫生說想死也沒關係？病患奇蹟打消念頭　日本鄉下精神科超熱門

到哪裡買好股票？韓國1% 有錢人投資的驚人共通點

許基宏11局再見2分彈　中信4比3逆轉樂天

染疫留「腦霧」後遺症！中醫分享改善方式：穴位促進腦血液循環

李柏坊建議優化慈湖「蔣公銅像園區」　市府：還有近百尊進駐

柯瑞讚勇士打出最佳表現　記取前兩輪教訓目標橫掃獨行俠

婉拒交往被直男嗆「妳彭佳慧欸！」　30歲女爆氣網笑瘋：真極品

畫面曝光！未穿防具跳入鱷魚池　悲痛父奪回「2歲愛女頭顱」

國際熱門新聞

帶小三看球賽上電視　全國看他「外遇實況」

帥氣新郎跌倒「一秒變禿頭」 新娘崩潰

飛行教官「空中激戰」正妹學員！　以砲換課下場慘

猴痘擴散至少16國　專家：與歐洲2派對有關

輝瑞BNT：5歲以下幼童可接種3劑BNT疫苗

偽娘網紅騙砲遭暴打！大叔見那一根激憤狂毆

舌技妹脫丁字褲放機艙封口吹乾！　吸480萬人觀看

即／拜登：對台「戰略模糊」政策沒改變

猴痘強襲15國　7大QA一次看

15歲女上廁所突然失蹤　爸網上看到她裸照

猴痘擴散13國　打天花疫苗能預防

日少女驚見持刀男　「凶器」竟是掀蓋機

60條蛇竄出地板　男崩潰發現75顆蛋

普丁「詭異坐姿」抽搐腳抖1min影片曝

更多熱門

相關新聞

侵烏後中俄首次聯合軍演　強碰拜登亞洲行

侵烏後中俄首次聯合軍演　強碰拜登亞洲行

美韓官員皆表示，中國和俄羅斯24日舉行了聯合軍演，這也是莫斯科下令入侵烏克蘭以來的首次中俄聯合軍演，就在拜登出訪亞洲的期間，派遣轟炸機巡弋東北亞海域藉此展現軍力。

烏國也有台灣英雄！持國旗喊：我來自台灣

烏國也有台灣英雄！持國旗喊：我來自台灣

俄外長：是否恢復與西方關係「俄國決定」

俄外長：是否恢復與西方關係「俄國決定」

李根大尉躺醫院畫面曝　將「請病假」返韓

李根大尉躺醫院畫面曝　將「請病假」返韓

拜登願軍事介入護台　專家：背後有大計劃

拜登願軍事介入護台　專家：背後有大計劃

關鍵字：

烏克蘭俄烏戰爭烏克蘭危機糧食

讀者迴響

熱門新聞

2度性侵女直播主　無恥Gino勁宥下場出爐

可直接放暑假了？教育部：審慎評估

男童毀20萬天線寶寶大逆轉！業者改口認錯

陳文茜血氧剩85又血尿！「活得太累」求死：我想走了

兒撞毀20萬天線寶寶！媽死亡之瞪悲劇照瘋傳

小孩康復回學校！「一張注音紙條」讓媽心碎了

20萬天線寶寶「男童靠就倒」　監視器曝！媽媽控店家詐騙

可米小子「3年內2人離世」！他消失17年變身手搖飲CEO

凱特摩絲將為強尼戴普作證

演戲被當真　廖老大不忍了怒告

照規定0+7去上班！他第二天「快篩2條線」悲劇了

獨／確診還賣早餐　闆娘：沒有！真的很無辜

快訊／今暴增42死！本土+8萬2363例、另增72境外

白沙屯媽祖衝民宅原因曝！卡大門1分鐘

闆娘確診還在賣早餐　台中60年老店慘了

更多

最夯影音

更多
高爾宣認愛芮德！深夜約會遭狗仔跟車　「挺身護愛敲窗」：緊張到發抖

高爾宣認愛芮德！深夜約會遭狗仔跟車　「挺身護愛敲窗」：緊張到發抖
超虔誠信徒美國「虛擬進香」　跟著白沙屯媽祖衝進朝天宮

超虔誠信徒美國「虛擬進香」　跟著白沙屯媽祖衝進朝天宮

貧民窟孩童齊熱舞超嗨　NGO創舞團助非洲孤兒

貧民窟孩童齊熱舞超嗨　NGO創舞團助非洲孤兒

大叔穿紅內褲跳熱舞!　妖豔拉裙擺臀店員笑瘋

大叔穿紅內褲跳熱舞!　妖豔拉裙擺臀店員笑瘋

王心凌公開《愛你》練舞室　阿Sa太會吃...上台前縮肚子XD

王心凌公開《愛你》練舞室　阿Sa太會吃...上台前縮肚子XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面