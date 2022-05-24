烏克蘭外長：俄羅斯小偷「竊取烏克蘭糧食」　盜賣至全世界

▲烏克蘭指控，俄羅斯小偷盜賣他們的糧食到世界各地。（圖／達志影像／美聯社 ）

記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯封鎖糧食大國烏克蘭的出口航線，進一步引發全球的糧食危機。對此烏克蘭外交部長還指出，俄羅斯現在正在竊取烏克蘭的糧食，盜賣至全世界，希望全世界的國家都不要購買贓物，避免成為俄羅斯罪行的幫兇。

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）在推特發文表示，俄羅斯小偷偷走烏克蘭的糧食，裝上船後穿越博斯普斯斯海峽，然後到賣到國外，呼籲所有國家保持警惕，拒絕贓物交易，避免成為俄羅斯罪行的幫兇，竊盜從來就不會給任何人帶來好運。

美國太空技術公司Maxar於19日及21日在塞瓦斯托波爾港口拍攝的衛星照可見，二艘懸掛俄國國旗的貨船「Matros Pozynich」及「Matros Koshka」停靠在看似糧食筒倉的物體旁邊，將穀物從輸送帶倒進一個敞開的筒倉內。船舶追蹤網站MarineTraffic顯示，這兩艘船，一艘航向黎巴嫩首都貝魯特，另一艘則還在黑海航行。

Russian thieves steal Ukrainian grain, load it onto ships, pass through Bosporus, and try to sell it abroad. I call on all states to stay vigilant and refuse any such proposals. Don’t buy the stolen. Don’t become accomplices to Russian crimes. Theft has never brought anyone luck. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 24, 2022

烏克蘭總統澤倫斯基21日表示，「國際社會必須幫助烏克蘭疏通港口，否則糧食危機將伴隨能源危機而來，將有更多國家面臨困境。俄國幾乎封鎖所有港口和透過海路出口糧食的機會，像是我們的穀物、大麥、向日葵等很多東西。」

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