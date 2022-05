烏克蘭外長：俄羅斯小偷「竊取烏克蘭糧食」　盜賣至全世界

▲烏克蘭指控,俄羅斯小偷盜賣他們的糧食到世界各地。(圖/達志影像/美聯社 )

記者林彥臣/綜合報導

俄羅斯封鎖糧食大國烏克蘭的出口航線,進一步引發全球的糧食危機。對此烏克蘭外交部長還指出,俄羅斯現在正在竊取烏克蘭的糧食,盜賣至全世界,希望全世界的國家都不要購買贓物,避免成為俄羅斯罪行的幫兇。

烏克蘭外長庫列巴(Dmytro Kuleba)在推特發文表示,俄羅斯小偷偷走烏克蘭的糧食,裝上船後穿越博斯普斯斯海峽,然後到賣到國外,呼籲所有國家保持警惕,拒絕贓物交易,避免成為俄羅斯罪行的幫兇,竊盜從來就不會給任何人帶來好運。

美國太空技術公司Maxar於19日及21日在塞瓦斯托波爾港口拍攝的衛星照可見,二艘懸掛俄國國旗的貨船「Matros Pozynich」及「Matros Koshka」停靠在看似糧食筒倉的物體旁邊,將穀物從輸送帶倒進一個敞開的筒倉內。船舶追蹤網站MarineTraffic顯示,這兩艘船,一艘航向黎巴嫩首都貝魯特,另一艘則還在黑海航行。

Russian thieves steal Ukrainian grain, load it onto ships, pass through Bosporus, and try to sell it abroad. I call on all states to stay vigilant and refuse any such proposals. Don’t buy the stolen. Don’t become accomplices to Russian crimes. Theft has never brought anyone luck.