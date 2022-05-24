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台灣英雄赴前線抗俄！持國旗高喊「來幫烏克蘭」網狂讚

記者葉睿涵／綜合報導

自俄羅斯在2月24日發動侵烏行動後，烏克蘭便敞開國門，歡迎各國傭兵加入當地志願軍共同抗俄。烏克蘭網路最近流出一段影片，顯示有一名來自台灣的志願軍，正英勇地在當地與俄軍抗戰，更將其稱為英雄。

從網路上的影片可見，這位自稱為「Lu」的志願軍，正手持台灣「青天白日滿地紅」的國旗，靦腆地用英語表示，他來自台灣，是到烏克蘭來幫助當地人民的。儘管身著迷彩服的Lu，被一塊棕色的布遮住了下臉，但他臉上燦爛的笑容卻還是一覽無遺。

▲▼正在烏克蘭對抗俄軍的台灣志願軍Lu，手持國旗的影片最近在烏克蘭網上瘋傳。（圖／翻攝自推特／@ua_industrial）

▲正在烏克蘭抗俄的台灣志願軍Lu，手持國旗的影片最近在烏克蘭網上瘋傳。（圖／翻攝自推特／@ua_industrial）

烏克蘭多個帳號在網上分享這段影片時，除了在文內放上台灣與烏克蘭的國旗，象徵2國友好外，還親切地將Lu稱為英雄。不少網友也在貼文下方稱讚Lu十分英勇，還祝福他早日戰勝回台。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）此前曾表示，全球約有2萬名志願軍如今正在烏克蘭協助對抗俄軍。而關注戰爭新聞的Facebook帳號「新‧二七部隊 軍事雜談」也在分享Lu的影片時提到，烏克蘭國際軍團目前正在哈爾科夫（Kharkiv）和頓巴斯（Donbass）地區協助收復烏克蘭村莊。

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