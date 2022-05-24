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俄外長：是否恢復與西方關係「俄國決定」　將專注俄中發展

▲▼俄羅斯外交部長拉夫羅夫。（圖／路透社）

▲ 俄羅斯外交部長拉夫羅夫。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯揮兵入侵烏克蘭，引發國際社會群起制裁。俄國外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）表示，未來若西方國家希望恢復與俄國的關係，莫斯科會考慮是否有此需要，接受與否由俄國決定，並將專注發展與中國關係。

綜合CNN、《衛報》報導，拉夫羅夫23日在莫斯科一場活動的問答環節中表示，俄國展開特別軍事行動以來，西方國家出現「恐俄症」（russophobia），俄國也正努力替代過去從西方國家進口的商品，未來只會依賴不受制於西方的「可靠」國家。

根據俄國外交部網站上的文字紀錄，拉夫羅夫提到，「如果他們（西方）想在恢復關係這方面提出些什麼，我們會認真考慮是否有需要。」

他也表達對西方國家的不滿，指控這些國家決心改變國際關係規則，損害俄國利益；強調必須停止對西方的依賴，以確保安全、經濟及社會發展。

拉夫羅夫說明，眼下的目標是進一步發展俄中關係，「既然西方已經採取獨裁者的姿態，我們與中國經濟關係發展將加速。除了為國家預算帶來直接收入，也是開發遠東和東西伯利亞的機會」，且中國資訊及通訊技術絕不遜於西方，能夠確保雙方互利。

他指出，「當我們最終能夠只靠自己、只靠那些可證明自己是可靠且不隨風起舞的國家時，若西方國家醒悟過來，開始提出某種形式的合作，由我們來做決定。」

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