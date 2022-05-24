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快訊／張善政拜會邱奕勝急喊卡　議長室狠酸：不知如何安排

▲▼張善政「桃園願景」媒體說明會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲張善政拜會邱奕勝行程突喊卡。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊淑媛、林冠吟／桃園報導

國民黨團日前突宣布徵召前行政院長張善政參選桃園市長，消息一出立刻引發議論，桃園市議長邱奕勝隨後也退出各項黨務群組，他神隱多天後，24日首度現身主持市政總質詢，有媒體詢問是否將與張善正見面，邱奕勝回應，「議會是民意機關，歡迎任何人來」，而張善政團隊也預告將在11點前往議會拜會。不過議長室稍早表示，「大家拜會議長，都會事先安排，他們不知如何安排。」張善政團隊也發出最新消息表示，拜會邱奕勝一事，先暫時取消。

國民黨突宣布徵召張善政參選桃園市長，消息一出各界瞬間炸鍋，面對突如其來的「空降」，桃園地區更有不少國民黨籍里長揚言「退黨」，邱奕勝也安撫里長，並指出「相信張善政是最好的候選人」，對於國民黨團徵召張善政的消息「非常錯愕」，至於是否會與張善政會面，他只表示「議會大門歡迎任何人來，但目前沒有收到相關訊息，有時間可以見面」。不過邱奕勝也指出，「最近有接到很多人的電話，但就是沒有接到張善政的電話」。

而針對張善政表示，預計將在11點前往拜會一事，議長室卻表示，「大家拜會議長都會事先安排，『這是尊重議會』，臨時拜會又選在議長主持會議的時間，讓他們不知如何安排」，酸味相當濃厚。而張善政團隊稍早也發布最新消息，指出，張善政和邱奕勝聯繫後，邱奕勝表示今日正在主持會議，會再另尋時間與他見面暢談，他也非常謝謝議長，希望等議長方便時登門拜訪交換意見，因此原訂11:00拜訪桃園市議會行程取消。

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