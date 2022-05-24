忘收大型吊具勾斷3電桿釀停電　台電搶修...粗心駕駛恐賠慘

▲一輛工程車24日上午行經平鎮區東豐路，駕駛疏忽未將吊具降下導致勾斷沿線3根電線桿。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市1輛工程車24日上午行經平鎮區東豐路時，駕駛忘記降下大型吊具，導致勾斷路旁3根電線桿，造成當地數十戶住家瞬間停電，平鎮警方據報後趕往現場交通管制，通知台電人員到場搶修，恢復供電可能要下午3時以後，後續賠償問題則由台電與游姓駕駛私下協調。

▲釀禍的工程車停在平鎮區東豐路上，疑似駕駛未將吊具降下導致勾斷沿線3根電線桿，現場一片凌亂。（圖／記者沈繼昌翻攝）

有民眾在臉書《我是平鎮人》貼文指稱，5月24日上午8時30分許轄區東豐路發生交通事故案，要經過東豐路的請繞道；平鎮警方獲報後立即派員處理，並通知台電公司、消防人員到場協助。

▲一輛工程車24日上午未將吊具降下導致勾斷沿線3根電線桿，導致現場交通大亂，平鎮警方趕抵現場管制。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮警分局交通分隊指出，經查為53歲游姓男子駕駛大貨車行經該路段，未注意裝載貨物高度，車上大型吊具不慎勾斷3根電線桿，造成週邊用戶瞬間停電，台電公司工程人員立即搶修，上午10時30分許，已將受損電桿更新並搶修完成，至於哲時恢復供電？台電指稱，可能下午3時許才能恢復供電，後續賠償問題則由游姓駕駛與台電協調。

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