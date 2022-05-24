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黃光芹曝桃園大老心聲「不知張善政怎麼選」　6點分析朱立倫一錯再錯　

▲朱立倫、張善政23日開記者會回應桃園市長提名爭議。（圖／記者屠惠剛攝）

▲朱立倫、張善政23日開記者會回應桃園市長提名爭議。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨主席朱立倫徵召前行政院長張善政參選桃園市長，讓地方氣炸，桃園市長邱奕勝甚至退群表達憤怒。媒體人黃光芹透露與一位國民黨大老通話後，從對方暴露的內容羅列出6項重點；黃光芹說，該大老認為提名張善政是一錯再錯的結果，且綜上述6點，他也不知道張善政這次要怎麼選。

黃光芹24日上午在臉書以「一位國民黨大老的桃園瞭望：提名張善政是一錯再錯的結果」為題，不具名地轉述與一位國民黨大老通話內容。黃光芹從該大老暴露的內容羅列出6項重點，第一、朱立倫提名過程一錯再錯，當邱奕勝執意支持在她自己的選區平鎮只贏600票的立委呂玉玲參選，朱就應該跟邱進行疏通，呂也不會一股腦選到現在。

第二、當桃園前副縣長廖正井勸進立委魯明哲成功，地方擬參選人都鬆了一口氣說：「終於可以選了!」沒想到朱天外飛來一筆。第三、令該大老比較意外的是，地方支持前台北市議員羅智強的熱度很高，議員就有10幾個，他所碰到的地方人士，也不在乎他空降，中央似乎嚴重誤判。

第四、以前與張善政行政院長接觸過的立委，都感覺與他有隔閡；第五、提名張已不太可能撤銷。第六、大老十分擔心重蹈2016年「馬英九效應」和1997年的「許信良效應」。

另外，黃光芹轉述該大老的話說，2016年藍營（軍公教）反彈，票雖沒有投向綠營，但因為不出來投票，所以藍營的票少了很多；另外，桃園市長鄭文燦執政近8年以來，很認真做事，許多藍營椿腳已加入他的團隊，至今沒有鬆動的跡象。所以綜上，他不知道張善政這次要怎麼選？

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