張善政空降後首露面！邱奕勝認非常錯愕　微微酸：沒接過他電話

▲徵召張善政參選桃園市長，邱奕勝退出國民黨所有群組。（圖／資料照）



記者楊淑媛、林冠吟／桃園報導

國民黨團日前突宣布徵召前行政院長張善政參選桃園市長，消息一出立刻引發議論，桃園市議長邱奕勝隨後也退出各項黨務群組，他神隱多天後，24日首度現身主持市政總質詢，有媒體詢問是否將與張善正見面，邱奕勝回應，「議會是民意機關，歡迎任何人來」，而張善政團隊也預告將在11點前往議會拜會。不過邱奕勝也指出，「最近有接到很多人的電話，但就是沒有接到張善政的電話」

國民黨突宣布徵召張善政參選桃園市長，消息一出各界瞬間炸鍋，面對突如其來的「空降」，桃園地區更有不少國民黨籍里長揚言「退黨」，邱奕勝也安撫里長，並指出「相信張善政是最好的候選人」，對於國民黨團徵召張善政的消息「非常錯愕」，至於是否會與張善政會面，他只表示「議會大門歡迎任何人來，但目前沒有收到相關訊息，有時間可以見面」。

邱奕勝表示，對於國民黨主席朱立倫提名張善政作為桃園市長參選人，提名市長候選人本來就是主席的權利，中常會已有授權主席，更透露已張善政的資歷，他是候選人裡面最好的一位。而他也回應「退群組」事件，強調沒有神隱，退群組只是因為請辭桃園市黨部主委。