提早放暑假？柯文哲要求「先想配套」　北市：不適合單一縣市決定

記者袁茵／台北報導

台北市中小學、幼兒園於5月23日至5月27日進行遠距教學，台北市副市長黃珊珊23日表示，將於27日以前決定下週是否繼續遠距教學。台北市政府24日上午召開視訊會議，針對外界提議提早放暑假，台北市長柯文哲要求，並需先想好配套措施；但台北市副市長蔡炳坤認為，提早放暑假屬於全國性議題，不適合由單一縣市決定。

▲台北市長柯文哲、台北市教育局長曾燦金。（圖／台北市政府提供）

柯文哲因22日確診，展開居家隔離7天，直至30日0時才能解隔，期間皆使用視訊方式開會。台北市政府24日釋出視訊會議片段，台北市教育局長曾燦金表示，已有外界聲音提議「提早放暑假」，最近必須要觀察一下；而柯文哲則回應，配套措施得先想好。

曾燦金指出，目前國小有基本照顧班，一共開了185班、1334名學生仍因家長無法照顧，因此送到學校上課，「學校還是撐著、咬緊牙關互相幫忙。」柯文哲則稱，最麻煩的就是學校恢復實體上課後配套措施，如果有1人確診，其他學生該如何處理，「老實說1個確診要停3天，這學期就是停停上上，我覺得這不是辦法。」

針對台北市中小學、幼兒園下週是否仍維持遠距教學？台北市副市長蔡炳坤24日中午接受《東森新媒體ETtoday》電訪時回應，仍要繼續觀察這幾天的狀況，最慢週四、週五會做決定，看是繼續維持遠距教學，或是恢復實體上課；而其中一個觀察點為近期台北市確診數似乎有下降趨勢，北市府會視疫情及搜集本週遠距教學的問題，進行討論後再做決定。

至於外界有「提早放暑假」聲音，蔡炳坤提及，如果要提早放暑假，這基本上屬於全國性議題，不適合由一個縣市來決定；台北市政府一直有和教育部保持密切聯繫，包括本週遠距教學，定位上沒有違背中央相關規定，且也有替無法遠距教學的學生解決問題，甚至考慮到私立幼兒園退費後的營運成本，替園方進行紓困。