台南新增17區衛生所　受理65歲以上長者快篩陽性評估是否確診

▲台南新增17區衛生所，可受理65歲以上長者快篩陽性，評估是否確診。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市65歲（含）以上長者，如使用家用抗原快篩試劑檢測結果陽性，無論是否為居家隔離、檢疫或自主防疫對象，可就近至指定之17家衛生所，請醫師現場評估確認或透過遠距門診醫療，請遠距視訊診療醫師協助評估確認快篩陽性結果。

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衛生局指出，自5月18日起，非屬於居家隔離、居家檢疫、自主防疫之65歲(含)以上長者，如採現場評估（請備身分證、健保卡、快篩試劑盤上寫上日期及姓名用透明袋子密封），可就近至醫療院所（含指定之衛生所）請醫師現場評估確認；如採視訊診療（請具備會使用智慧手機的能力、身分證、健保卡、快篩試劑盤上寫上日期及姓名），透過遠距門診醫療，請遠距/視訊診療醫師協助評估確認快篩陽性結果。

提醒65歲(含)以上長者，如就近至指定之衛生所請醫師現場評估確認時，請長者遵守衛生所分流感控規定，並請長輩在安全範圍內以自駕、騎車或步行等方式，禁止搭乘大眾交通工具，請長者必須先電話預約指定之衛生所與衛生所確認服務時間及採現場或視訊評估方式，以利衛生所醫師現場評估確認或透過遠距門診醫療，協助評估確認快篩陽性結果。有關「台南市各區衛生所長者快篩評估時間表」可至台南市政府網站／便民服務下載使用（實際服務時間及評估方式以各區衛生所公告為準）。