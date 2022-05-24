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乖乖照規定0+7去上班！他第二天「快篩2條線」悲劇了　網4字神回

▲▼中正紀念堂防疫急門診,中正紀念堂車來速PCR篩檢站,醫護人員,醫療量能,本土疫情,防疫,陽性率,篩檢量能,新冠肺炎,熱區,快篩陽性,清零,核酸檢測PCR,共存,社區採檢站,防疫門診,防護衣,防疫險,防疫假,輕症無症狀,確診,居隔單,黑數。（圖／記者李毓康攝）

▲只要打滿3劑疫苗、快篩陰性，就不用居家隔離。（示意圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

確診者家人居隔新制改為「0+7」，打滿3劑且快篩陰性免居家隔離，就有一名網友表示，家人22日採檢PCR確診，23日他乖乖照規定，快篩陰性就出門上班，沒想到第2天他出現喉嚨痛的狀況，一快篩竟出現2條線，讓他瞬間傻眼，質疑0+7的政策到底好不好。貼文一出不少網友也表示，「跟我一樣劇本」。

原PO在PTT發文，「0+7的第二天，我中了」，家人22日確診，他已打滿3劑疫苗，遵守政府規定，只要快篩陰性就可以免隔離。第一天他上班前快篩，確定陰性才出門，第二天早上他感到喉嚨痛，一快篩竟然出現2條線，「昨天跟我同辦公室的同事怎麼辦啊？有八卦嗎？」

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▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO昨天還去上班。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，不少網友也有同樣狀況，「我也是這樣」，「跟我一樣，有夠悲劇的」、「去診所或醫院掛號，如果沒保險就窩在家」、「至少你是快篩陰才去上班，我同事有症狀沒篩來上班，晚上才快篩陽」、「同事有小孩的 ，至少你提醒他們一下」、「反正現在看起來是在默默放推」。

也有網友無奈指出，「這是政府給你同事們的祝福，就接受吧」、「不驗就能當認真的黑數了」、「黑數一堆，你怕屁」、「沒症狀沒保險就當不知道阿」、「典型的三陽仔，台灣黑數最高的一群」、「政策大放推，結果就是確診者遍地開花，這波大人還好，但小孩真的很慘」。還有網友引用指揮官陳時中的話送他，「自主應變」。

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