12歲以下家長請防疫照顧假沒收入　民進黨立委要求列入補償範圍

▲新冠肺炎本土疫情升溫，許多家長申請防疫照顧假。（示意圖／記者姜國輝攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委賴品妤24日表示，新冠肺炎疫情連日升溫，防疫照顧假無收入影響家庭生計，學校反覆地上課又停課，連帶造成家長工作也大受影響，更進一步影響家庭收入，防疫補償的概念就是協助被迫不能上班、影響收入的民眾免於生活困頓，政府有必要給予平等的協助與照顧。

民進黨立委賴品妤、莊競程、陳素月、吳思瑤、賴瑞隆24日上午在立法院召開「12歲以下停課孩童之家長，應列入防疫補償範圍」記者會。賴品妤說明，疫情連日升溫，雖然整體防疫政策因疫苗施打日漸普及，改採與病毒共存之路線，但孩童的健康與安全仍不得輕忽。

賴品妤表示，教育部數次調整停課標準，授權各地方政府或學校因應地區或各校不同的情形，彈性調整其是否停課，家長若有照顧孩童的需求可請「防疫照顧假」，但在一般民間企業多為「無薪假」，學校反覆地上課又停課，連帶造成家長工作也大受影響，更進一步影響家庭收入。

賴品妤說明，今年的狀況比去年的更複雜，去年有些企業分流、居家上班，政府還有發放孩童家庭防疫補貼，然而在今年與病毒共存的政策下，分流或居家上班的情形大大減少，對於孩童停課連帶的影響又沒有相關的補貼或補助，家長要面臨的困境是比去年嚴重許多。

莊競程指出，根據教育部的統計資料，國小及幼兒園學童的染疫人數合計超過7萬人，許多家長因為孩子停課而必須請假照顧，對許多家庭將會是很大的負擔，去年有「防疫照顧假」但不強迫雇主給薪，今年疫情的影響加劇，對於勞工階級的家長會造成很大的影響。

莊競程認為，既然政策目標是希望讓疫情能夠軟著陸，停課減少群聚也能降低第一線醫護的壓力，呼籲政府應該提出不同的補助或協助方案，讓配合防疫政策的家長不會孤單，一起走完最後的一哩路。

陳素月表示，有鑑於目前疫情蔓延的速度，已經超過去年三級警戒的情況，雖然政府極力保持社會的正常運作，但是對遭受孩童停課的父母來說，他們的負擔跟去年相比毫無差別，建議行政院給予擁有12歲以下學童的家庭適當防疫補償，減輕年輕父母的負擔。

吳思瑤則呼籲，政府應該協助減輕年輕家長負擔，研議比照防疫補償金的精神，給予家長部分補助，或者提供政策誘因，鼓勵企業應支薪予有防疫照顧需求的員工，讓企業一起「守疫情撐家長」。

賴瑞隆也說，孩童停課反覆，連帶影響家長工作，且「防疫照顧假」在一般民間企業多為「無薪假」，影響辛勞勞工或生活困頓工作者的家庭收入，期許政府單位共同研議12歲以下停課孩童的家長補償方案，在安心防疫照顧之際，也能獲得一筆補償資金運用。

賴品妤強調，防疫補償的概念就是協助被迫不能上班、影響收入的民眾免於生活困頓，但防疫補償僅限有取得居隔單的民眾才能申請，造成因學校或地方政府宣布停課而必須離開工作崗位、返家照顧小孩的家長孤立無援，一樣是配合政府的防疫指揮，政府有必要給予平等的協助與照顧。

▼民進黨立委賴品妤召開「12歲以下停課孩童之家長，應列入防疫補償範圍」記者會。（圖／賴品妤辦公室提供）

