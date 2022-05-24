離奇！單車前輪直接噴飛...少年重摔受傷　里長控廠商不聞不問

▲台南發生1起離奇車禍，少年騎車中途前輪竟突然自行飛脫，讓少年當場前撲重摔倒地不起受傷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南成功里里長鄭晴而PO文指控，1名少年騎著剛買11天的國內知名廠牌單車上街，途中單車的前輪竟突然自行飛脫，讓少年當場前撲重摔倒地不起受傷，廠商事後不聞不問，沒有慰問傷者，也不賠償新車，還叫孩子自行牽車去車行檢修，廠商態度實在讓人無法接受。

台南成功里鄭晴而里長PO文指出：「是那一國製的腳踏車？！剛買11天全新的腳踏車，竟然會發生輪胎脫落的現象！事發隔天（昨下午）已代家屬向廠商求償，一部全新腳踏車和醫藥費，至今上學不但沒有換到新的車，廠商連到家慰問都沒有！還叫小孩家人自己帶腳踏車去車行。公司的規模實在大到令人無法想像！」。

鄭晴而里長說明表示，因里內有小孩子每天都用走的去上學，他已經看好幾個月了，之前問孩子為何用走的，孩子都說在「運動」。現在孩子要上國中了，他覺得孩子很乖，就找熱心里民資助，買了2台國內知名單車廠商出產的單車，共8800元，送給里內2名孩子騎。

鄭里長說，沒想到其中1名孩子日前騎單車過程中，單車前車輪竟突然自行飛脫，導致孩子前撲重摔倒地受傷不起，該單車才剛買11天，調閱監視器影像，孩子也是正常騎乘，並未見其他可疑動作或外力影響造成，這明顯是單車本身的問題，經向車行反映，車行也說不出所以然，反映給廠商，廠商連派員到傷者家中慰問都沒有！孩子至今上學不但沒有換到新的車，廠商甚至還叫小孩家人「自己帶腳踏車去車行」。

鄭里長說，當初他是好心買這單車送給孩子騎作上下學用，如今發生單車傷人事件，讓他「公親變事主」，情何以堪？他已經代家屬向廠商求償一部全新腳踏車和醫藥費。

單車車行鄭姓老闆表示，他做單車生意數十年，從未見過有這種前輪飛脫的問題，初步也看不出車體機件有問題，但從監視影像來看，孩子也是在正常行駛，不知為何會發生此事。