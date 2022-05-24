護理師女兒0+7繼續12小時爆肝上班　醫護媽確診嘆：終於能休息

記者黃翊婷／綜合報導

一名自稱是醫療防疫人員的媽媽日前在臉書PO文吐露心聲，文中提到，確診後終於能夠喘口氣，坐下來休息幾天，但身為護理師的女兒適用0+7新制免隔離，所以還要繼續爆肝上班12小時，「坦白說，這場仗我們真的打得很辛苦，每天戴N95、穿防護衣，洗手並狂噴酒精，確診的同事還是越來越多。」

▲本土疫情即將到達高峰。圖為中正紀念堂車來速PCR篩檢站。（圖／記者李毓康攝）

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原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，5月18日是她確診的第一天，因為平時很忙，沒想到確診之後才終於能喘口氣，坐下來休息幾天，但身為護理師的女兒因為適用0+7新制免隔離，所以還要繼續爆肝上班12小時，加上最近看到民眾抱怨做PCR要排隊、沒收到居隔通知書或防疫關懷包，甚至是爭議不斷的防疫保單問題，讓她決定分享一下醫療防疫人員的心聲。

原PO說，她是需要居隔的確診者，也有買富邦防疫保單，但很慶幸自己只是輕症，「坦白說，這場仗我們真的打得很辛苦。」她每天工作都要戴N95、穿防護衣，瘋狂洗手、噴酒精，確診的同事卻還是越來越多，留下來的人每天都要被戳鼻孔，還要照顧更多病人，「家人確診，我們是0+7，我們只希望自己確診時不要住院，更不是中重症，不想增加同事的負擔，因為7天後我們要再度上戰場繼續努力」。

▲確診輕症也不代表可以安全過關，還要注意「長新冠」後遺症，例如易喘、疲倦、胸悶等等。（示意圖／記者周宸亘攝）

最後，原PO提到，疫情期間希望大家多點愛跟感謝，少點抱怨，至於染疫的後遺症，她不敢想也不想了解，就怕面對後遺症除了逃跑沒有其他辦法，「天佑台灣，所有醫療防疫人員辛苦了，也請大家多體諒辛苦的醫療防疫人員。」

文章公開之後，吸引許多網友留言替原PO加油打氣，「感謝你們無私的奉獻」、「感謝所有醫護人員的辛苦守護和付出」、「大家都有各自的生活要過，一定要照顧好自己，才有餘力照顧別人」、「站在第一線才知道醫護有多辛苦」、「希望病患也能多鼓勵少指責醫護人員，謝謝他們家人的支持，才不會造成醫療崩潰」。