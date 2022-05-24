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觀光餐飲「慘」業！比三級警戒還慘　國民黨提5訴求：及時精準紓困

▲▼新冠肺炎,疫情,二級警戒,大賣場,餐飲場所,內用,微解封,餐飲業,紓困,武漢肺炎,防疫,百貨公司,餐廳,社交距離,室內聚會,梅花座,隔板,實聯制,圖為統一時代百貨美食街。（圖／記者李毓康攝）

▲疫情加劇，使民眾紛紛減少出遊觀光及外食聚會，導致觀光、餐飲業因應不及。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨今（24）日召開記者會，說明觀光餐飲等業者在這波疫情衝擊下的困境，國民黨提出5點訴求包含，一、政府落實紓困「從優、從寬、從速」原則，助業者渡難關；提供員工薪資補貼，紓解無薪假壓力；三、放寬限制、全面提供營運補助；四、協助展延紓困貸款，並供優惠利率；五、明確說明開放國門條件，讓業者能充分規劃。國民黨呼籲政府，紓困措施應迅速及時、精準到位，以緩解產業的經營困境。

國民黨今日召開「觀光餐飲『慘』業，疫情衝擊不亞去年！政府紓困應及時到位」記者會。國民黨表示，根據中華民國全國商業總會最新調查顯示，疫情「重災產業」的餐飲、旅館、旅行、遊覽車、會展及商圈等，業績平均下滑逾5成，其中旅行業和遊覽車業受到「團旅疫苗三劑令」政策影響，業績急速下降9成、甚至歸零；餐飲業業績平均下降4成至7成；旅館業5月業績也下降5成到6成。

進一步從勞動部最新「無薪假」統計來看，實施事業單位計2,369家、人數1萬5,013人，較上期增加624人；其中，住宿及餐飲業達到178家、1,396人皆創下今年最高。兩項數據顯示這波疫情已讓觀光餐飲等相關產業陷入營運艱難的困境。

「台灣觀光產業再不救可能全軍覆沒」，國民黨指出，觀光產業團體及相關業者皆已表達沈重的心聲，蔡英文政府還聽不見？仍束手無策嗎？雖然經濟部推出「受嚴重特殊傳染性肺炎影響之餐飲業者行銷補助」，但被各界批評「不接地氣」、「塞不了牙縫」。

國民黨質疑，要求業者面臨生存危及關頭之際還要顧及行銷，遠水救得了近火嗎？當前疫情蔓延，再有創意的行銷能讓自主保護的民眾願意出門消費嗎？蔡英文政府的政策脫離現實，關在冷氣房裡「天馬行空」想對策，卻讓人民只能感嘆蔡政府不知民間疾苦，離民意需求越來越遠。

對於日前經濟部長王美花說「台灣現在已跟去年不一樣，現在是與病毒共存，要過正常生活，情境已不一樣」。國民黨強調，去年雖因三級警戒、禁內用等防疫措施，經濟部、交通部提出觀光、餐飲業的紓困4.0政策，但當時備受「程序繁雜、緩不濟急」的批評，今年疫情更加嚴峻，雖因「共存」政策未升三級警戒，不過，今年疫情擴散更廣、更快，導致許多民眾自主減少外食聚會或觀光旅遊，導致觀光餐飲等相關產業受到的衝擊絕對不亞於去年的困境，蔡英文政府不應該以是否升為三級警戒作為紓困的評量，業者經營運作受到民眾普遍降低消費的衝擊，已難以維繫，蔡政府不該視而不見，仍官式回應，放生業者「自主應變」。

國民黨要求今年政府的紓困力道絕對不能亞於去年的紓困4.0，針對相關業者的三金「租金、稅金、薪金」等營運需求進行紓困補貼，並協助之前紓困貸款的展延以及提供優惠利率的貸款等，以緩解觀光餐飲產業的經營困境。

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