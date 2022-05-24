王世堅酸朱立倫先上車後補票　「臨陣換將最強，張善政真可憐啊」

▲朱立倫、張善政23日召開記者會回應桃園提名爭議。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨主席朱立倫親徵召前行政院長參選桃園市長惹議，地方藍營的怒火燒進黨中央，逼使張與朱先後道歉止血，但朱又說張參選已讓民進黨陣腳大亂，有綠營前議員說決定全家投給張。對此，民進黨台北市議員王世堅批是胡說八道，朱立倫很明顯就是橫柴入灶，現在才出來道歉就是先上車後補票。

面對桃園市長提名爭議，朱立倫與張善政23日親上火線並道歉，但朱立倫提及，從提名張善政之後，民進黨陣腳大亂，這幾天他在桃園走訪時聽到綠營朋友、綠營前議員說，「國民黨提名張善政，我決定全家都要投給張善政」，相信張善政絕對是對的選擇。

對此，王世堅當晚在政論節目「錢進新世界」上批評，胡說八道，桃園市藍盤比綠盤大，且這次鐘擺效應，國民黨本還有滿大機會；但一般人犯錯是「責難（ㄋㄢˋ）一肩扛」，朱立倫則是「責，難（ㄋㄢˊ）一身扛」，意思是有錯，大家都有責任，誰叫你羅智強要出來選。

王世堅說，朱立倫這次獨斷式提名張善政，然而傳言可能被徵召選高雄的國民黨前立委、現任國家政策基金會執行長柯志恩卻說，在高雄市要記取｢桃園教訓」，用這四字概稱朱立倫的錯誤。此外，如果民進黨真的陣腳大亂，幹嘛出來道歉？

王世堅表示，朱立倫最強的就是陣前換將，連總統候選人都換掉，因此有人猜測這次推張善政是假動作，恐在臨門一腳時換人。張善政曾當過行政院長，真是可憐啊，竟然成了朱立倫的稻草人，成了朱立倫草船借箭的那艘草船，那不是很奇怪嗎？

王世堅認為，這次朱立倫很明顯就是橫柴入灶，現在才出來道歉就是先上車後補票。