WHO：不用大規模接種猴痘疫苗　安全性行為可阻疫情擴散

▲WHO表示目前不用大規模接種猴痘疫苗。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

歐美爆發「猴痘」疫情，目前在全球12國至少出現200個病例，各國正積極研擬防疫對策，世界衛生組織（WHO）則建議，非洲以外的國家尚不需要大規模接種猴痘疫苗，因為良好的衛生與安全的性行為，就能有效控制疫情。

根據《路透社》報導，美國、德國和英國都在評估，是否要讓民眾開始接種猴痘疫苗。WHO一名高級官員23日表示，只要維持良好的衛生習慣、進行安全的性行為，就能有效控制猴痘疫情，不需另外大規模接種疫苗。

目前全球12國至少出現200起猴痘病例，另外還有100多起疑似病例，是猴痘在非洲以外爆發最嚴重的一次疫情。WHO歐洲高威脅病原體小組的佩伯迪（Richard Pebody）表示，目前針對猴痘的疫苗或是抗病毒藥物數量有限，控制疫情主要的措施是追蹤和隔離接觸者。

佩伯迪指出，猴痘並不是一種容易傳播的病毒，到目前為止也沒有造成嚴重疾病，而抗猴痘的疫苗也可能有明顯的副作用。現階段還不確定是什麼原因造成這波疫情，現在正努力調查病源，而WHO指出，沒有證據表明病毒有發生變異。

佩伯迪提到，這波疫情大部分的病患大部分都有進行男男性行為，且都沒有非洲旅行史，因此推斷可能已經發生一定程度的社區傳播，有部分病例還未被發現。

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