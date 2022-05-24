大陸研製出「猴痘病毒」核酸檢測試劑　40分鐘出結果

▲全球各地出現猴痘病例。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

據世衛組織表示，截至當地時間22日為止，全球已有16個非猴痘流行國家和地區，通報108例確診病例與91例疑似病例。據華大基因公眾號消息，猴痘正在與有症狀病例有密切身體接觸的人之間傳播。為助力猴痘病毒快速檢測，及時發現猴痘感染病例，華大基因緊急研製猴痘病毒核酸檢測試劑盒（螢光PCR法）。

華大基因表示，採用快速PCR擴增模式下，該試劑盒40分鐘即可得到檢測結果。該試劑盒特異性和靈敏度高，可檢出樣本中低濃度病毒，且猴痘病毒檢測與天花病毒、牛痘病毒、痘苗病毒等無交叉。

此外，5月22日，聖湘生物官方公眾號發文稱，公司科研產品中已儲備猴痘病毒核酸檢測試劑盒(螢光PCR法)，通過特異性檢測猴痘病毒的核酸片段，可以快速鑑別出猴痘病毒。該試劑具有靈敏性高，操作簡單等特點，適用於對猴痘病毒感染引起相關疾病的快速診斷。

聖湘生物指出，公司研發的猴痘試劑在POCT儀器上最快8分鐘可檢出，常規PCR儀器上可實現30分鐘內完成96個樣本檢測。公司正在積極推進該產品的海外註冊工作。

上海之江生物也在其官方公眾號上表示，公司已有的歐盟合格認證「CE」註冊產品—猴痘病毒核酸測定試劑盒（螢光PCR 法），通過特異性螢光法測定猴痘病毒的基因片段，可準確鑑別猴痘病毒。5月23日，A 股有多個核酸檢測股股價出現大漲，如聖湘生物股價大漲 15.84%，之江生物漲幅也達到 20%。

不過不同於各公司對猴痘核酸檢測試劑的態度，對於猴痘疫苗的研發各界仍在觀望。據《第一財經》報導，科興生物表示，目前公司沒有儲備相關的天花疫苗，現在討論開發猴痘病毒疫苗還為時過早，另外國內也沒有相關的猴痘病毒毒株。

艾棣維欣生物執行董事、董事會副主席張璐楠則稱，關於是否啟動猴痘疫苗開發，公司正在評估，暫時沒有正式的決定，「考慮到猴痘病毒跟天花病毒類似，中國在這方面已有很多基礎，尤其是開發減毒活疫苗技術路線的單位。」

世衛組織稱，現有資料顯示，與有症狀的病例發生密切身體接觸的人群中正在發生人際傳播，比利時已宣佈強制猴痘患者自我隔離21天，是首個採取有關做法的國家。