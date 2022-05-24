1歲女嬰熱痙攣發抖遇車潮　警開道4分鐘到醫院...民眾留言謝義行

記者林悅／台南報導

台南市永康分局大橋所警員童子峰，22日中午在永康區東橋十街與東橋三路口執行廟會遶境交通疏時，突然有一輛自小客車疾駛而來，1名男子下車向童員求援，稱未滿1歲的女兒因感冒發燒至40度引發熱痙攣，身體一直發抖，童馬上以警用機車協助開道，及時送醫平安，家長事後在警局臉書留言尋警表揚。

▲台南市永康分局大橋所警員童子峰，以警用機車協助開道，讓民眾及時將女兒送醫救治平安，家長事後在警局臉書留言尋警表揚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方說，22日中午12時許，該名男子駕車載著女兒趕往醫院時，不料中午時段車多壅塞、無法在最快時間到達醫院，該男子深怕小孩延誤就醫，見員警正在疏導交通，即下車拜託員警協助。

警員童子峰聞訊後，顧不得正在執行交通疏導勤務，馬上向勤務指揮中心通報，立即騎乘警用機車並沿途打開警示燈及鳴笛，在前方替蔡姓男子開道排除原先壅塞車流，從求援地點距離奇美醫院約1.8公里，原本因塞車約需10分鐘的路程，在童員鳴警示燈警笛之下，縮短於4分鐘內，安全護送至永康奇美醫院急診就醫。經醫護人員接手治療後，女童狀況逐漸穩定，家屬頻頻向警方道謝，對警方即刻救援十分感激。

事後家屬至台南市警察局臉書粉絲專頁留言：「我住在新化區...麻煩指揮交通的員警協助，我只記得車牌數字是7772...等語。」家屬欲找尋當時熱心協助的員警，表達感激與謝意。

永康分局分局長甘炎民強調，民眾的生命安全是警方的責任，感謝大橋派出所警員童子峰當機立斷幫助民眾開道，視民如親的救援行動，足為員警表率，將在公開場合表揚；另外提醒市民，若民眾遇有身體不適，應立即打電話向119救護人員尋求協助，把握任何一分一秒黃金救護時間，以提升最大的救護成效。