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ECDC：猴痘若傳染給寵物　恐演變成地方病「永存歐洲」

▲▼猴痘。（圖／CFP）

▲猴痘初期症狀包括發燒、頭痛、肌肉痠痛、淋巴結腫大等，最明顯特徵是類似水痘的皮疹，通常從臉部擴散至其他部位。（圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

猴痘病毒感染病例擴散歐美、澳洲等至少16國，儘管目前還沒有出現任何寵物罹患猴痘的報告，在歐洲疾病控制預防中心（ECDC）簡報中警告，歐洲存在「人傳動物」的潛在風險，若寵物也開始感染，那猴痘可能會在歐洲成為永久存在的地方病。

根據《太陽報》報導，隸屬歐盟的ECDC於23日發布一份猴痘在多國爆發的風險評估報告，其中提到歐洲存在人傳動物的潛在風險，人類和獸醫的公共衛生當局透過跨部門合作，「管理暴露於病毒環境的寵物，並防止疾病散播至野生動物」至關重要。

ECDC表示，如果發生人傳動物，或病毒在野生動物中傳播的情況，那猴痘就有可能在歐洲變成地方性流行病（endemic）。由於齧齒類動物，尤其是松鼠科的物種可能比人類更適合作為猴痘病毒的宿主，理論上有機會從人類傳播至寵物動物，「這類病原溢出案例可能會演變成地方性的人畜共患疾病，不過可能性仍非常低。」

對此，英國格拉斯哥大學病毒研究中心（Glasgow Centre for Virus Research）教授羅勃遜（David Robertson）認為，這是一種「合理的擔憂」，監控受感染者接觸過的任何寵物或動物的選擇似乎是明智之舉，雖然老鼠、松鼠等齧齒動物可以攜帶病毒，但其他面臨風險的動物種類範圍目前尚不清楚。

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