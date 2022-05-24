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快訊／中重症+251！待審10歲男童判定腦炎死亡

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（24）日公布國內新增251例新冠中重症通報，重症個案當中有42例死亡，其中一人是先前傳出死亡等待審查的10歲男童，本身無慢性病史，因為併發腦炎、多重器官衰竭死亡。

▲▼指揮中心5/20記者會，醫療應變組副組長羅一鈞說明。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明。（圖／指揮中心提供）

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指揮官陳時中表示，今年國內累積本土病例135萬9424人，當中有135萬6260人為輕症，輕症比例99.7%，中重症累積3164例，重症中有625死。今日新增251例中重症，包括中症198人、重症53人；今日新增和已公布重症合計有42死。

▲▼5/24中重症與確診死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）

▲5/24確診死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，今日新增重症死亡個案中有1人為10歲男童，沒有接種疫苗，沒有慢性疾病，5/13出現發燒、頭暈、嘔吐症狀，去診所就醫，因為症狀還好，沒有採檢就返家；隔天出現意識變化、抽搐，快篩發現陽性，送醫院急診時發燒至40.1度，X光輕微肺炎，頭部電腦斷層有嚴重腦水腫，發生心律不整、氧氣濃度下降緊急插管送加護病房，治療使用類固醇、瑞德西韋、免疫調節、降腦壓藥物，最後因為腦炎合併多重器官衰竭，5/18死亡。 

▲▼5/24中重症與確診死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）

▲5/24中重症與確診死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）

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