「看到妖怪附身」染疫10歲童通報死亡　腦炎併發多重器官衰竭

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（24）日公布國內新增42例死亡，其中一人是先前曾經看到妖怪附身的10歲腦炎男童，本身無慢性病史，因為併發腦炎、多重器官衰竭死亡。目前國內累積14例重症，5人死亡。

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明。（圖／指揮中心提供）

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指揮官陳時中表示，今年國內累積本土病例135萬9424人，當中有135萬6260人為輕症，輕症比例99.7%，中重症累積3164例，重症中有625死。今日新增251例中重症，包括中症198人、重症53人；今日新增和已公布重症合計有42死。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，今日新增重症死亡個案中有1人為10歲男童，沒有接種疫苗，沒有慢性疾病，5/13出現發燒、頭暈、嘔吐症狀，去診所就醫，因為症狀還好，沒有採檢就返家。

隔天出現意識變化、抽搐，快篩發現陽性，送醫院急診時發燒至40.1度，X光輕微肺炎，頭部電腦斷層有嚴重腦水腫，發生心律不整、氧氣濃度下降緊急插管送加護病房，治療使用類固醇、瑞德西韋、免疫調節、降腦壓藥物，最後因為腦炎合併多重器官衰竭，5/18死亡。

成大醫院小兒胸腔暨重症科主任王玠能21日出席疾管署主辦的「兒童新冠肺炎併發急性腦炎之臨床處置與案例討論」，他在會議中提到，這名10歲男童的同學、雙親以及哥哥相繼確診，男童在5月13日出現頭暈、嘔吐症狀，被帶到診所看診，當時有發燒，體溫為38.5度，因評估狀況尚可，領藥後返家療養，沒想到隔日一早症狀變得更嚴重，據媽媽描述，孩子曾出現眼睛上吊、四肢抽動等現象，持續約5到7分鐘，間隔5分鐘又重複發生3次。

王玠能提到，男童疑似出現幻覺，並對媽媽說「看到廁所有妖怪，妖怪附身到自己身上，覺得電燈在晃動」，媽媽警覺不對勁，在家快篩呈現陽性，於是立即將孩子送到成大醫院救治，抵達急診時，男童體溫是40.1度，但經過連日搶救，仍在5月18日宣告不治。

▲▼5/24中重症與確診死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）