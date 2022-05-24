小孩確診康復回校遭排擠！「一張注音紙條」讓媽心碎了

▲有學童確診康復後回校上課被排擠，讓家長相當擔心。（示意圖，非當事人／ETtoday資料照）

記者朱祖儀／綜合報導

本土疫情延燒，確診數字持續破萬，孩童染疫問題已讓家長非常苦惱，但沒想到康復後也有其他問題要面對。近日一名家長透露，小孩最近終於康復重回校園，沒想到卻被同學歧視排擠，無法重新融入學校生活，讓她看了相當心疼。PO文一出隨即掀起熱議。

一名家長在臉書「爆廢公社」上傳一張照片，表示看到孩子用國字和注音穿插在卡片上寫出心聲，透露「我今天去上學，周XX一直告訴我的朋友我確診了，他說吳XX確診了你們不要靠近她，我說我陰性了，不要害怕，我覺得周XX好討厭」。

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▲字條裡寫著孩子在校的遭遇。（圖／翻攝自爆廢公社）

孩子的童言童語訴說著自己的遭遇，讓原PO看了相當心碎，忍不住感嘆「真心覺得染疫已經夠倒楣了，康復後還要承受各界異樣的眼光對待和排擠」。

PO文曝光後，網友紛紛不捨回應，「感覺有些是大人給小孩灌輸不好的觀念才會在那邊排擠」、「小朋友的反應就是最純真原始的人性，所以要好好教育她呦」、「孩子好可憐要承受這些，你們辛苦了」、「別說小孩了，公司職場也一樣」、「小孩的父母要好好給孩子正確的防疫觀念，不要讓孩子遭受第二次傷害」。