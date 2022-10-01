賀成交！開箱「好市多萬元賓士車」差點載不回家　網狂求1配件

▲原PO幫朋友買賓士卡車，真的超大台。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

本站報導《好市多「萬元買賓士」3配色各店限定 網傻：要圓夢了》，近日美式賣場引進豪車玩具「賓士遙控大卡車」，引發孩子、家長們暴動了。對此，一名網友提醒，想把賓士卡車搬回家，外箱實在太大得開休旅車去才行，而底下留言串中，有家長也實際開箱玩具車，接著笑稱「真的好大台！」

一名男網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》笑稱，受友人之託，他昨日熱心衝一趟好市多賣場，為的就是買一台1萬399元的「賓士遙控大卡車（BENZ ACTROS）」。由於包裝實在太巨大，原PO也笑虧，「超大不是開玩笑的，要入手記得開大台的車去載，不然就要放車頂了！」

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而這款賓士玩具卡車有黑、白、紅三種配色，每間店分配到的顏色不同，可讓孩子自駕操控，也可以由家長搖控。根據好市多介紹，該輛遙控車有2.4G遙控前進後退變速、兩側車門皆有安全鎖扣設計、輪胎可適應各種路面、LED車頭燈可亮起、USB接孔可播放喜歡的音樂，且限重35公斤適合3至8歲的孩童。

▲原PO開休旅車才放得下箱子。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



文章曝光後，一票網友也羨慕驚呼，「不能直接開箱，開回家嗎」、「昨天中壢好市多有看到是黑色的座墊是軟的喲」、「好酷，連我自己都想買一台來開了」、「一萬元入主賓士不是夢」、「等開箱（敲碗）」、「線上購物直接送到家喔」、「恭喜成為尊貴的賓士車主」、「這台六期的喔，可是沒有電子後視鏡」、「CRV載可能很緊繃。 可能要開貨車去」、「線上購10439元，不用自己載」。

其中不少網友也許願出配件，「什麼時候出後面的貨櫃？我比較想要40呎櫃」、「我只想知道，買了車頭，那車身什麼時候賣啊」、「只有托車頭？平板車？另外買嗎」。

而留言串中，有網友PO出7秒開箱影片，只見黑色賓士卡車緩慢在陽台行駛，家長在旁邊掌鏡也忍不住驚嘆「真的好大台！」

▼網友開箱了。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



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