「兒童免疫風暴」5人猛爆性腦炎亡　Omicron專攻華人之謎待解

記者黃翊婷／綜合報導

本土疫情至今累計已有14名兒童感染Omicron引發重症，其中3人併發急性腦炎死亡，若再加上尚未公布的2例個案，累計共有5名兒童確診後合併腦炎死亡。成大醫院小兒胸腔暨重症科主任王玠能認為，以成大醫院收治的10歲確診男童個案來看，這是非常罕見的急性猛爆性腦炎，可能是病毒引發的自體免疫風暴所導致。

▲成大醫院日前成立「COVID-19婦幼專責照護」專區。（圖／記者林悅翻攝）

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王玠能21日出席疾管署主辦的「兒童新冠肺炎併發急性腦炎之臨床處置與案例討論」，他在會議中提到，這名10歲男童的同學、雙親以及哥哥相繼確診，男童5月13日出現頭暈、嘔吐、發燒等症狀，隔日又出現眼睛上吊、四肢抽動等現象，甚至疑似看到幻覺，還對媽媽說「看到廁所有妖怪，妖怪附身到自己身上，覺得電燈在晃動」；雖然家人立即將男童送到成大醫院救治，但抵達急診時，男童體溫是40.1度，經過連日搶救，仍在5月18日宣告不治。

王玠能認為，這是非常罕見的急性猛爆性腦炎，推測應該是病毒引起的自體免疫風暴所導致，過去在腸病毒的個案中也曾看到類似狀況；此外，該個案的腦炎進程比一般狀況快速很多，而現階段新冠肺炎造成兒童腦炎的病例不多，在歐美相當少見，東方人卻有這種情況，香港也有類似的病例報告。

▲兒童腦炎重症前驅症狀。（圖／指揮中心提供）

由於台灣累計已有5名兒童染疫後併發急性腦炎死亡，比鄰近國家多一些，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前觀察到有兒童腦炎增加的地方，只有香港跟台灣，鄰近的日本、韓國似乎沒看到類似報告，這是否與華人遺傳或代謝、環境因子等因素有關，還需要進一步研究。

羅一鈞也提醒家長要特別留意兒童腦炎重症前驅8大症狀，包括體溫大於41度、意識不佳、持續昏睡、持續頭痛、持續嘔吐、肌躍型抽搐、抽搐和步態不穩。雖然發燒超過41度不一定代表出現腦炎症狀，但若是上述8大症狀出現2個以上，請家長盡快帶孩子就醫，交由專業醫師進行研判。