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出國染疫7天內暫緩返台！民眾恐隱瞞確診　衛福部長認「難查證」

▲衛福部長薛瑞元出席公費流感疫苗開打記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲衛福部長薛瑞元出席公費流感疫苗開打記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

我國邊境自10月13日入境檢疫放寬為0+7，同步解除禁團令，依據交通部觀光局公告指引，若在國外確診，採檢日起7天內應暫緩搭機返台，隔離治療費用需自付，讓業者質疑恐怕讓團客隱瞞確診。衛福部長薛瑞元今（1）日表示，民眾是否在國外確診確實很難查證，不過重點在於，抵達國門時必須要符合相關條件。

交通部觀光局昨公告「旅行業辦理入、出境團體旅遊操作指引」中提及，一旦在境外確診，採檢日起7天內應暫緩搭機返台，所需隔離治療費用依旅遊當地國家規定辦理，並由確診者自付費用。業者批評，外國人確診可以入境、團客染疫卻不能返國，「不如隱瞞確診，代價還比較小」。

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薛瑞元今日被問及此事，他表示，民眾是否在國外確診，確實沒有一個很嚴格追蹤監視的機制，因為目前沒有登機前幾日內PCR檢測報告，國外是否有染疫，是否有7天隔離，很難進行查證。薛瑞元強調，重點仍然是抵達國門時要遵守防疫規範，入境就會用快篩篩檢。

▲▼桃園機場,桃機,出國,出入境。（圖／桃機提供）

▲國門將於10/13正式開放，入境0+7免隔離。（資料照／桃機提供）

根據指揮中心10月13日起入境改採0+7檢疫相關規範，入境時，維持由國際港埠現場工作人員向2歲以上旅客發放4劑家用抗原快篩試劑，並於入境當天或自主防疫第1天(D0/D1)檢測1次，自主防疫期間外出前，需有2日內快篩檢測陰性結果，另自主防疫期間有症狀時也應快篩，檢測結果不追蹤，如快篩陽性則依公布之自主防疫指引辦理等。

此外，指揮中心現行規範無論本國或外國人，來台確診後的隔離、治療費用都由我國負擔，但觀光局指引卻提到，入境旅遊，旅客一入境就要快篩，外出觀光也要有兩天內快篩陰性證明，確診者要自行負擔醫療費用，讓外界質疑作法分歧。薛瑞元回應，初期還是會公費處理，後續等轉以國外觀光客入境為主時，政策才會調整。

薛瑞元說，過去疫情之前，所有來台觀光的外國人，在台灣期間有就醫需求，就必須自己負擔醫療費用，是常態性的。從10月13日改0+7開始，初期外國籍觀光客進來不會那麼快，一開始還是國人在國外一段時間，回台探親或者各種理由回台灣。

薛瑞元指出，首先這批回來還是國人，國人從海外進來，和國人自己在台灣染疫，不宜有差別處理，剛開始仍會以公費處理，到一定程度，如果已經轉換成很多國外觀光客進來為主，政策上也許會做調整。

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