小孩請假在家1個月仍確診　媽嘆「防疫全餐」白費：無力感好重

記者黃翊婷／綜合報導

國內本土疫情嚴峻，加上已有5名染疫兒童併發腦炎死亡，讓許多家長十分擔憂。一名媽媽23日在臉書PO文抱怨，疫情爆發初期她是全校第一個幫孩子請防疫假的家長，4月中旬開始連在外用餐都不敢，回家也是整套衣服換洗、消毒，並用漂白水拖地，但老公還是確診了，現在連1個多月沒有踏出家門的孩子也快篩陽性，讓她覺得之前所有的努力和堅持都白費了，「無力感好重。」

▲原PO很注重家中環境清消，卻還是擋不住病毒。（示意圖／取自免費圖庫unsplash，與本文當事人無關）

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，疫情爆發初期，她毫不猶豫幫小孩請假，成為全校第一個請防疫假的人，她告訴老師「我不敢賭，小孩課業可以補，但健康不能補」，加上和娘家媽媽住在一起，不用太擔心上班時沒有後援協助照顧小孩，「但這波疫情狠狠打了我們一巴掌。」

原PO無奈地說，自從4月中旬開始，她不敢在外面用餐，回家也是整套衣服直接換洗消毒，平時也很勤快用漂白水拖地，結果老公還是確診了，家人們當下立即做好隔離，這2天她也跟著老公一起一人一室居家隔離，一罐酒精都快噴完了，夫妻倆還在慶幸確診前幾天因為上班早出晚歸，跟小孩沒有什麼接觸，沒想到媽媽一早就說孩子發燒了。

▲原PO心疼孩子在家防疫1個多月，第一次外出竟然是去做PCR。（示意圖／記者李毓康攝，與本文當事人無關）

原PO坦言，當時嚇得瞬間清醒，幫小孩快篩看到2條線真的差點腿軟，「很可笑的是，小孩這1個多月第一次踏出門，居然就是要去醫院做PCR。有一種所有努力、所有堅持都白費的感覺，無力感好重，我們到底哪一步錯了？」看著孩子發燒不舒服，她真的感到很心疼，「雖然我快篩每天都是陰性，但喉嚨也開始有點不舒服，到底什麼時候才能結束這場戰爭？」

文章公開之後，其他網友紛紛留言安慰原PO不要想太多，現在最重要的是確保家人身體健康，避免病情惡化，「這麼勤快還是確診，拍拍」、「我們家也是做得很齊全，但是小孩在學校被傳染，我們也沒辦法」、「病毒是無孔不入的，不要太過焦慮」、「我兒子在學校停課前被傳染，後來一家確診，還好都挺過來了！妳也要加油喔」、「媽媽辛苦了！妳有努力了，無奈病毒太強，防不勝防」。