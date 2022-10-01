指揮中心遭酸「陳時中第二競總」　衛福部長反擊：又有人在作夢

▲衛福部長薛瑞元出席公費流感疫苗開打記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內準備於10月13日開放國門，逐漸恢復正常生活，國民黨立委賴士葆批評，指揮中心僅剩下報數的功能，只要將疫情降為第四級，指揮中心就可以撤了，若不裁撤會變成民進黨台北市長參選人陳時中的第二競選總部。衛福部次長薛瑞元今日再次反酸「又有人在作夢了。」

薛瑞元今（1）日出席111年度公費流感疫苗開打記者會-「注你一臂之力」時被問及指揮中心裁撤議題，他表示，指揮中心是否裁撤要看疫情發展狀況，決定是在於行政院。至於他們考慮的是，指揮中心成立之後，有一些指引、命令還有藥品、疫苗、快篩EUA（緊急使用授權）等等，有些條件是和指揮中心存在掛在一起，所以後面還有很多事情要做。

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指揮中心指揮官王必勝受訪解釋，快篩、疫苗、藥品緊急使用授權都必需要指揮中心存在才能使用，如果指揮中心取消，這些緊急使用授權就會立即失效，不能使用，且必須銷毀。

▲衛福部長薛瑞元出席公費流感疫苗開打記者會。（圖／記者林敬旻攝）

薛瑞元回應也提到，如果覺得急迫性沒有那麼大是可以降級，但是裁撤茲事體大，就要好好考慮。而目前是一級開設，指揮官由行政院長指派，二級開設就是衛福部，三級就是疾管署。至於指揮中心是否變成陳時中第二競選總部？薛瑞元再次反酸「又有人在作夢」。

薛瑞元「作夢說」不是第一次，先前指揮中心遭指出阻擋工商協進會捐贈BNT疫苗，薛當時就親上火線召開記者會回應，大酸「今天又遇到有人作夢，不知道媽祖婆、王爺公又對誰托夢？說到我去阻擋工商協進會購買疫苗」。強調自己沒有見過工商協進會理事長、秘書長，怎麼去阻擋購買疫苗？這完全是一場夢。當時他還說「最近一直有人作夢、一直編故事出來，要去面對回應，說實話是滿累的一件事情」。