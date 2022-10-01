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社會 社會焦點 保障人權

2歲童未確診突然抽搐　父母心慌...抱兒急衝消防隊求助

▲潮州消防分隊緊急救護男童 。（圖／民眾提供，下同）

▲潮州消防分隊緊急救護男童 。（圖／民眾提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

「幫我救我孩子」，一對夫妻抱著2歲大的兒子神情緊張地跑到屏東縣潮州消防分隊，央求消防人員協助，消防人員看到幼童忽然不對勁的抽搐現象，詢問未確診後，緊急壓住他舌頭，由於分隊救車已出勤，緊急聯絡他分隊救護車支援，緊急將男童送醫治療，恢復健康，讓家屬很感激。

▲潮州消防分隊緊急救護男童 。（圖／民眾提供，下同）

屏東縣政府消防局潮州消防分隊於9月29日20時30分左右，突然有一對夫妻抱著2歲男童，焦慮慌張的走進分隊求救，而這時男童還在不時抽搐，讓夫妻一度緊張到無法言語。

該母親慌張表示，男童忽然不對勁有抽搐現象，有先至診所看診，醫師指示要到大醫院，由於從花蓮來潮州拜訪親戚，開車欲往醫院途中，看到消防分隊立即停車求助。

分隊長除安撫夫妻情緒外，並請分隊人員前來協助，在確定男童及家人未確診後，立即將男童平躺於椅子上並給予氧氣治療，由於潮州分隊救護車已出勤，分隊長立即通報勤務中心支援救護車，不久後支援救護車輛到達立即送往醫院診治，男童於送醫過程恢復意識。

消防局第二大隊長林國偉指出，消防隊值班人員聽聞緊急狀況時均會立即廣播備勤同仁一同幫忙，該案件發生時，正在備勤的同仁無不立即衝至值班台進行支援，同仁只是將心比心，做好分內工作，能看到小孩平安健康，同仁也跟家屬一樣充滿喜悅。

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